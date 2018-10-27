«العميد» بطل جديد لكأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

توج النصر بطلاً للنسخة الرابعة لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بفوزه أمس على العين بطل النسخة الماضية، في المباراة النهائية 3 - 2 التي أقيمت على صالة نادي الجزيرة، وهي المرة الأولى الذي يتوج فيها «العميد» بالبطولة منذ إشهارها عام 2015.

شهدت المباراة إثارة وحماساً متبادلاً ولم يعرف هوية البطل إلا في الشوط الخامس، حيث بدأ العين المباراة بقوة وحسم الشوط الأول لصالحه 25 - 14، واستعاد «العميد» عافيته في الشوط الثاني، الذي كان سجالاً حتى الدقائق الأخيرة لكن تركيز لاعبي النصر وتقليل الأخطاء دفعهم إلى حسم الشوط لصالحهم، 25- 23، وواصل النصر أفضليته وفاز بالشوط الثالث 25- 19، وكان الشوط الرابع متقلباً وكان التعادل سيد الموقف حتى الدقائق الأخيرة حتى تمكن العين من حسمه 25 - 23، لتدخل المباراة إلى الشوط الخامس والذي لم يختلف عن سابقه من حيث الإثارة وحسمه النصر بفارق نقطتين حاسمتين وانتهي لصالحه 15 - 13، ويُتوج بطلاً.

حضر المباراة سالم الكثيري نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب، وخميس الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب ، وراشد الهاملي رئيس مجلس إدارة الجزيرة للألعاب ، والدكتور أحمد المطوع أمين عام اتحاد الطائرة.