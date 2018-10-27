فعاليات اليوم الثاني تنطلق ظهراً

المصدر: متابعة: عدنان الغربي وعزالدين جاد الله وإيهاب زهدي تصوير - ناصر بابو - سيف الكعبي

تتواصل فعاليات مهرجان تحدي دبي للياقة البدنية اليوم، إذ تنطلق الفعاليات في الساحة الرئيسية لفيستيفال سيتي في الواحدة من بعد الظهر، بتمارين مخصصة لمنطقة البطن مع ليلى صبري من «أوبتيميم نيوتريشن»، والرقص الأفريقي مع جيمي جيوا، وتمارين بلا حدود من فيتنس فيرست، وحصة لياقة بدنية من يو إف سي، وتمارين للأوزان من ريفورم اتيليتكيا، وحصة الرقص من ظغن أر جي للأطفال، والفنون القتالية من عمر موصلي، ونيمال فلو من فيت برو.



تتضمن الفعاليات أيضاً، تدريبات المحاربين وفانكشن فيت وزومبا من جولدز جيم، والقفز بالحبل من أدرين بينهيجي، والقفز بالحبل مع بادو جاك، وتركس فيوجن مع فيت برو، وتمارين 30×30 فيت من فيتنس إن دبي، وتختتم فعاليات اليوم الثاني للمهرجان في الثامنة مساءً، بعروض مرئية وصوتية مميزة.



كما ستكون هناك فعاليات أخرى خارج الساحة الرئيسية، ومنها الفيتنس في دبي ومي فيت برو، والنشاطات الخاصة بالسيدات، والمقدمة من فيتنس في دبي، وفعاليات أخرى في منطقة الصحة والرفاهية، والتدريب الضخم من ليز ميلز، و6 حصص في مهرجان اليوغا، وفعاليات اللياقة المخصصة للأطفال.