القناة الصينية العربية تغطي الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعربت ريكسوي زهانغ، رئيسة المراسلين ومذيعة تليفزيون في القناة الصينية العربية، عن سعادتها بالتواجد في دبي لتغطية فعاليات مهرجان تحدي دبي للياقة البدنية، وذلك خلال زيارتها الثانية إلى مدينة دبي.

قالت ريكسوي: «ستقوم القناة الصينية العربية التليفزيونية ببث قرابة الساعتين من الحدث، الذي أعتبره حدثاً فريداً لم يسبق لي أن تابعت مثله من قبل، وأتمنى أن أقوم بتغطية الحدث نفسه العام المقبل». اختتمت رئيسة المراسلين في القناة الصينية العربية، مشيرة إلى أن هناك فعالية رياضية خاصة تنظمها القناة في دبي خلال نوفمبر المقبل.