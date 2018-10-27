الجناحي: برنامج مكثف لهيئة الطرق والمواصلات

المصدر: متابعة: عدنان الغربي وعزالدين جاد الله وإيهاب زهدي تصوير - ناصر بابو - سيف الكعبي

أشاد عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت رئيس فريق الرياضة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بفكرة تحدي دبي للياقة ودوره في غرس ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع.



وقال: «لدينا برنامج مكثف يشمل جميع الفئات الوظيفية وجميع أنواع الرياضات. حرصنا على أن نغطي الفعاليات بطريقة احترافية تؤكد أن هناك مشاركة من جميع الفئات الوظيفية من سائقي الحافلات والتاكسي وجميع الفئات الأخرى، موضحاً أن البرامج موزعة على مناطق كثيرة في هيئة الطرق والمواصلات والمكتب الرئيسي للهيئة ومحطات المترو والحافلات، إضافة إلى منشآت أخرى، وسيكون هناك قبول للتحدي بحيث نضمن مشاركة ناجحة».