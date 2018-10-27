بلدية دبي تشارك بـ 38 فعالية

المصدر: متابعة: عدنان الغربي وعزالدين جاد الله وإيهاب زهدي تصوير - ناصر بابو - سيف الكعبي

أعلنت بلدية دبي عن مشاركتها في النسخة الثانية من تحدي دبي للياقة بـ38 فعالية على مدار شهر كامل، وتتنوع الفعاليات التي يشارك فيها جميع موظفي وموظفات البلدية، وتستمر الفعاليات حتى اليوم الأخير بإقامة برنامج اللياقة في الكرنفال الختامي على مدار يومين.

تبدأ فعاليات التحدي اليوم مع انطلاق الكرنفال الأول، بسباق سبينس 92 للدراجات الهوائية، وبطولة السباحة «ماس سوم»، على أن يقام في اليوم التالي سباق سبارتن للسيدات، ويليه بطولة التنس الأرضي بين موظفي البلدية، وتبدأ بطولة كرة القدم بنادي البلدية بعد غد، كما تقام في نفس اليوم فعالية رياضية في ممشى الخوانيج وبعدها في قرية كايت بيتش، ثم سباق الإمارات عاصمة الأمن والرخاء للدراجات وبطولة كرة السلة المائية بنادي البلدية.