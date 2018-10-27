منال رستم.. سفيرة التحدي

المصدر: متابعة: عدنان الغربي وعزالدين جاد الله وإيهاب زهدي تصوير - ناصر بابو - سيف الكعبي

منال رستم، البالغة من العمر 39 عاماً، أحد سفراء تحدي دبي للياقة، وهي أول مصرية تشارك في «ماراثون سور الصين العظيم» وتتسلق قمتين من أعلى سبع قمم جبلية حول العالم، بالإضافة إلى جبل مونت بلان، وأول فتاة محجبة تشارك في حملة إعلانية تابعة لشركة «نايكي».



وأعربت منال رستم عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح تحدي دبي للياقة في النسخة الثانية أمس.



إنجازات



وأهم إنجازات منال تتمثل في تأسيسها مجموعة «سيرفايفنج حجاب» على موقع فيسبوك التي تضم حتى الآن أكثر من 670 ألف فتاة محجبة، حيث ارتدت منال الحجاب في سن 19 عاماً عندما نجت من حادث سيارة، ثم أسست المجموعة في عام 2014 حينما كانت تتعرض للنظرة السلبية التي تواجه معظم السيدات المحجبات حول العالم.



ولاقت المجموعة دعماً كبيراً خاصة من قِبل السيدات اللواتي واجهن نفس المشكلة، مما شجعها لاحقاً على التواصل مع شركة«نايكي» والتساؤل عن سبب عدم إظهار النساء المحجبات في حملاتها الإعلانية، لتصبح منال من بعدها المحجبة الأولى التي تظهر في الحملات الدعائية لشركة «نايكي» ومدربة معتمدة في نادي «نايكي» للجري.



رائدة في عالم اللياقة



وقررت منال رستم منذ انتقالها إلى دبي، منذ حوالي سبعة أعوام، حيث كانت تعمل في شركة أدوية عالمية، أن تغير مسار عملها وتلتحق بعالم اللياقة، وهي الآن مدربة لياقة شخصية معتمدة، وتتسلق الجبال وتشارك في سباقات الماراثون، وتقول في هذا الصدد: «لقد عانيت طوال حياتي من بعض الاضطرابات الصحية على الرغم من أن شكل جسمي ووزني لم يتغيرا، لكنني لم أفهم وقتها أن أقوى العدائين يجب أن يكون لديهم اهتمام خاص ببناء العضلات لكي يتمكنوا من الجري بشكل أفضل، لذا اعتدت زيارة الأطباء وأخصائي التغذية لكن الأمر كان يزداد سوءاً، إلى أن تعلمت كيف أتقبل طبيعة جسمي وأحبه كما هو وأن أقوم باللازم للمحافظة على الوزن المناسب، وأتمكن من تحقيق أحلامي في عالم الرياضة».



مبادرة رائعة



تضيف منال: «إن تحدي دبي مبادرة رائعة، وأتمنى أن تستمر طوال العام» وتتابع: «شارك الكثيرون في هذا التحدي وقاموا بتغيير أسلوب حياتهم، الأمر الذي يساعد في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية.