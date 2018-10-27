«كهرباء دبي» شريك استراتيجي

المصدر: متابعة: عدنان الغربي وعزالدين جاد الله وإيهاب زهدي تصوير - ناصر بابو - سيف الكعبي

تحدث أحمد الشامسي مدير إدارة إسعاد المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي، عن مشاركة الهيئة في تحدي دبي للياقة البدنية، قائلاً: «نحن شريك استراتيجي، والانطلاقة برعاية الهيئة، ولدينا أنشطة للأطفال والعائلات، كما خصصنا ركناً للعائلات الراغبة لترك أطفالها للمشاركة في فعاليات المهرجان، ونحن نتولى الاهتمام بهم».



كما أضاف الشامسي: «الإقبال الكبير على منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، نتيجة لاختيار ألعاب متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع العمرية، ووجودنا في النسخة الثانية للمهرجان، بعد النجاح الذي حققته الهيئة في النسخة الأولى، وهو دعم للرياضة وبرنامج تحدي دبي للياقة البدنية، ونحن في الهيئة حريصون على التواجد والمشاركة في كافة الفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع».