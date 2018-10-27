ظهور متميز للاعبي الإمارات في افتتاح «دولية العين للجوجيتسو»

المصدر: العين - البيان الرياضي

قدم لاعبو الإمارات أداءً مشرفاً، أمس، في افتتاح بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو، بنادي العين، وانتزع علي المنصوري ذهبية وزن 73 كلغم، وفاز عمر الحمادي بذهبية وزن 81 كلغم ناشئين، ونال راشد المدني ذهبية وزن 94 كلغم ناشئين، وخالد بن شملان ذهبية وزن 50 كلغم ناشئين، وعلي الغيثي ذهبية 55 كلغم ناشئين، ومحمد المنصوري ذهبية 60 كلغم ناشئين، ومحمد المنهالي ذهبية وزن 73 كغم.

قال محمد المنهالي، لاعب العين: «هذه هي مشاركتي الأولى في منافسات من دون بدلة، وسعيد جداً بالنجاح الذي حققته، وهو نتاج لجهود وتدريبات استمرت طويلاً، وكل الشكر لمدربي وعائلتي الذين ساندوني خلال مرحلة الاستعداد، وأتطلع للمزيد من المنافسات والنجاحات»، وقال زميله محمد المنصوري، الفائز بذهبية وزن 73 كغم: «فوزي هو إثبات لقدرة اللاعبين المحليين على مجاراة محترفي اللعبة الدوليين، وهذه البطولة فرصة كبيرة لنا للتعلم واكتساب الخبرات، واختبار قدراتنا على المستوى الدولي».

نجوم عالميون

وتختتم اليوم البطولة الدولية التي استقطبت نجوماً عالميين وأبرز لاعبي الرياضة من أكثر من 45 دولة، ليتنافسوا في البطولة التي تندرج ضمن التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسلسلة التصفيات المؤهلة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وفتحت البطولة أبوابها أمام جميع فرق الجوجيتسو المحلية والعالمية للمشاركة في مستويات الكفاءات الرياضية والمهارات والفئات العمرية.

قوانين

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً من اللاعبين، وحظيت بحضور جماهيري لافت، وتقام البطولة هذا الموسم وفق قوانين جديدة لمرحلة قياس الوزن تمن إضافتها من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتنسجم مع المعايير الدولية للعبة، وتطبق هذه القوانين على جميع البطولات المحلية والدولية، وتتضمن اعتماد وزن اللاعب من دون البدلة في جميع البطولات، ومن جانب آخر لا يتم الإقصاء بسبب زيادة الوزن بل سيتم ترفيعهم إلى الوزن الأعلى.

فرصة

أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن «دولية العين لمحترفي الجوجيتسو» تشكل دعماً كبيراً من لاعبينا المحليين الممثلين من قبل الأندية من جميع الفئات، حيث تتيح لهم هذه البطولة فرصة الاحتكاك بلاعبين أكثر تقدماً وخبرة من أكثر من 45 دولة حول العالم، بما يصبُّ في مصلحة المواجهات الدولية القادمة.

وأضاف الظاهري: «تأتي أهمية البطولة بنسختها الخامسة لتثبت مكانة الإمارات على ساحة اللعبة دولياً، من خلال تنافس لاعبي الأندية المحلية وتفوقهم على لاعبي دول تتمتع بتاريخ طويل في رياضة الجوجيتسو».

تنظيم

وأشاد عبدالله سالم الزعابي، مدير الإدارة الفنية بالإنابة في اتحاد الإمارات، بمستوى تنظيم البطولة والتعاون الكبير الذي أبداه نادي العين في ثاني استضافة له لبطولة الجوجيتسو هذا الموسم، وأشاد كذلك بالمستوى الفني العالي للبطولة والمنافسات التي استقطبت العديد من اللاعبين المحترفين محلياً وعالمياً وإقليمياً، الأمر الذي يؤكد على مكانة البطولة على ساحة الجوجيتسو، وقال: «سعداء للغاية برؤية المستوى المُبهر للاعبين المحليين خلال فعاليات البطولة، ما يؤكد جدارتهم بخوض المنافسات في مختلف المحافل الرياضية الدولية، وسنعمل بجد للاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم ورفع اسم دولتنا الغالية عالياً، وكل التوفيق للمشاركين في بطولة العين الدولية من لاعبين محليين ودوليين».

استعدادات

أكد الروسي عبدالقادروف ماغوميد، الفائز بذهبية وزن 83 كلغم، فئة الحزام البني من دون بدلة أن فوزه بالذهب جاء بفضل الاستعدادات المكثفة قبل البطولة، وقال: «لا أستطيع إخفاء سعادتي، وساعدني مستوى التنظيم الراقي للبطولة في العين على النجاح».

وأكد الأردني عمر النجار الفائز بذهبية وزن 67 كلغم، فئة الحزام الأبيض، أن مشاركته في البطولة الدولية «ليست الأولى لي ولن تكون الأخيرة، يشرفني أن أحصد الذهب وسط منافسات عالية».

وقال الفرنسي هاني نهاوي الفائز بذهبية وزن 108 كلغم: «استمتعت بالمشاركة في البطولة العالمية، وأدهشتني المستويات العالية للاعبين المشاركين من جميع الدول، والبطولة من أهم محطاتي، لتميزها بالمستوى الفني المرتفع».

دعم

تحظى بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو بدعم كبير من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في شركة مبادلة للاستثمار، وقنوات أبوظبي الرياضية، والاتحاد للطيران، ووزارة الداخلية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أدنوك الوطنية، وبالمز الرياضية، وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة التعليم والمعرفة، وآفاق الإسلامية للتمويل، ولوزان للأزياء، وآل خاجة القابضة، والسيف الماسي، ومجموعة الصقر المتحدة، ومجموعة كافالو، التي تهدف جميعها إلى زيادة الوعي والاهتمام المحلي والعالمي بهذه الرياضة، بما يضمن إطلاع الجماهير على كافة التطورات والمستجدات والنتائج.