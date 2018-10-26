مجموعة الإمارات تبدأ تحدي اللياقة مع فريق دولة الإمارات للدراجات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

استهلت مجموعة الإمارات مشاركتها في تحدي دبي للياقة حيث نظمت اليوم حدث ركوب دراجات بالتعاون مع فريق دولة الإمارات للدراجات.

وبدأ الحدث في "لاست إكزت" من منطقة القدرة وانتهى الساعة 12 ظهراً في بحيرات القدرة.



وشارك في التحدي الرياضي موظفو مجموعة الإمارات والعائلات بالإضافة إلى هواة ومحترفي رياضة ركوب الدراجات الذين أتيحت لهم فرصة مقابلة فريق الإمارات الذي يتنافس حالياً في طواف الدراجات الدولي.

وقدم فريق الإمارات المكون من 30 رياضياً نصائح لعشاق رياضة ركوب الدراجات حول كيفية تطوير مواهبهم.

كما شارك المحترفون الهواة والعائلات في رحلات قصيرة في الصحراء.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت رعاية فريق دولة الإمارات للدراجات عام 2017، سعياً منها إلى الارتقاء بهذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم مشاركة الفريق في البطولات الكبرى التي تقام في جميع أنحاء العالم. وشارك الفريق في بطولات عدة شملت طواف الدراجات الدولي كما روّج لدولة الإمارات كمركز رئيس لممارسة الرياضة عموماً وركوب الدراجات على وجه الخصوص.

وتنظم مجموعة الإمارات عدداً كبيراً من الفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات طوال فترة التحدي. ويدير موظفو المجموعة حوالي 40 نادياً رياضياً ونادياً للهواة، لرياضات شتى، ككرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والريشة الطائرة والكريكيت وركوب الدراجات والرجبي والهوكي.