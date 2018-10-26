«نيابة دبي» تلبي الدعوة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعد موظفو النيابة العامة بدبي للمشاركة في تحدي دبي للياقة البدنية، تلبية لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، من خلال 17 فعالية رياضية وضعتها الدائرة ضمن أجندتها للموظفين وأبنائهم لمدة 30 دقيقة في 30 يوماً. وارتقت النيابة العامة بالفعاليات الرياضية إلى مستويات جديدة من التميز في هذا العام، حيث ستشهد مشاركات أوسع من قبل الموظفين والموظفات وبمشاركة أصحاب الهمم الذين قبلوا التحدي لممارسة التمارين الرياضية وتبني عادات إيجابية لأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وقامت النيابة العامة بتقسيم أنشطتها الرياضية إلى رياضات جماعية، وبطولات، ومنافسات، ورحلات رياضية، وألعاب رياضية فردية.