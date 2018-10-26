ولي عهد الشارقة يُشكّل إدارتي كلباء وشطرنج الفتيات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً إدارياً بتعديل القرار الإداري رقم (12) لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي. ويقضي القرار الإداري رقم (15) لسنة 2018، أن يُستبدل أعضاء المجلس كل من: هلال النقبي، وسعيد الزعابي، ليحل محلّهما كل من: سعيد المزروعي، وعيسى بن هويدن، ويكملان مدة عضويتهما في المجلس. كما أصدر سموه قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.