«تحدي دبي للياقة 2018» ينطلق بكرنفال مميز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ينطلق «تحدي دبي للياقة» المنتظر في «دبي فستيفال سيتي» غداً بكرنفال افتتاحي يقام على مدار يومين يحفلان بالكثير من الأنشطة المفعمة بالمرح والألعاب الرياضية الفردية والجماعية والعروض المشوقة على خشبة المسرح، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستنشر أجواء الحماس والتشويق ليستمتع بها سكان وزوار دبي.

ويأتي الكرنفال الافتتاحي في «دبي فستيفال سيتي» برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع «دبي فستيفال سيتي»ـ للإعلان عن انطلاق «تحدي دبي للياقة»، فعالية اللياقة البدنية الوحيدة على مستوى العالم التي تشمل المدينة بأكملها، و=التي تسعى إلى تحويل دبي إلى أكثر مدن العالم نشاطاً، وكذلك تستهدف في دورتها الجديدة هذا العام استقطاب مليون مشارك.

وتنطلق فعاليات الكرنفال الافتتاحي في عطلة نهاية الأسبوع لترحب بالمشاركين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية للبدء في رحلة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً #Dubai30X30 وذلك من الساعة 3 عصراً وحتى 11 ليلاً يوم الجمعة 26 أكتوبر، ومن الساعة 1 ظهراً وحتى 8 مساء يوم السبت 27 أكتوبر.

وسوف يعكس الكرنفال الافتتاحي مفهوم هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى إحداث تغيير اجتماعي إيجابي للجميع، وذلك من خلال تحفيز المشاركين على تجربة أكثر من 30 لعبة رياضية، وأكثر من 80 حصة جماعية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستقام على خشبة المسرح على مدار يومين.

فعاليات منوعة

ومن أبرز الفعاليات التي سيشهدها المسرح الرئيسي في الكرنفال الافتتاحي في «دبي فستيفال سيتي» في عطلة نهاية الأسبوع، مقابلة مشاهير الرياضة مثل بادو جاك، الملاكم السويدي المحترف، ومايكل أوين، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، والدكتورة نورهان قنديل، خبيرة الصحة والتغذية، وإيميلي سكاي، خبيرة اللياقة البدنية التي ستدير دروس اللياقة البدنية على المسرح الرئيسي.

وكذلك الاستمتاع بمزيج مميز من دروس اللياقة البدنية المناسبة لكافة القدرات» بما في ذلك تمارين (Animal flow)، وتدريبات الرقص المعاصر، والملاكمة (Boxercise)، ورياضة القفز على الحبل (JumpRope)، إضافة إلى التمارين المتواترة عالية الشدة (HIIT)، وتمارين باستخدام وزن الجسم (Bodyweight Bootcamp)، والزومبا (Zumba) التي توفرها أفضل مراكز اللياقة البدنية في المدينة.

وهناك أيضاً اختبار الإثارة والتشويق من خلال تمارين كارديو كرة القدم (Cardio Football) التي ستقام على ملعبين مخصصين لذلك، وعلى أنغام موسيقى منسق الأغاني، ومؤثرات مرئية ورسومات مذهلة. وكذلك المشاركة في العديد من المسابقات، وربح الجوائز المختلفة، والاستمتاع بعروض الوسائط المتعددة وعرض الألعاب النارية المذهل الذي سيقام مساء الجمعة.

أنشطة أخرى

وستشمل أنشطة اللياقة الأخرى المنطقة الجماعية لأجهزة الجري تحت إشراف مدرب متخصص، وتضم 60 دراجة يمكن للمشاركين تجربتها أو السعي للتفوق على النتائج الشخصية التي حققوها سابقاً؛ و24 جلسة متنوعة في «قبة تكنوجيم6P» التي تضم دراجات للمهارات وصناديق خشبية وأثقال يدوية، إضافة إلى 24 درساً إضافياً في «مركز دبي للياقة» المزود بأكياس الملاكمة وحبال التدريب والكرات المطاطية.

وبدورها، ستوفر «منطقة تكنوجيم» دراجات تفاعلية من طراز (SkillRow) بصحبة مدربين مؤهلين، تكملها منطقة دراجات الأطفال التفاعلية (Les Mills).

وعلاوة على ما تقدم، ستتوفر أيضاً مجموعة واسعة من الألعاب المائية والأرضية، بما فيها مهارات كرة القدم على ملعبي كرة القدم على أنغام موسيقى منسق الأغاني، ومؤثرات مرئية ورسومات مذهلة، وتمرين بطولة كأس العالم لكرة القدم، وجولة اتحاد كرة القدم الآسيوي التفاعلية و«تحدي العارضة»، وسباق قوارب التنين لنحو 1500 مشارك يومياً، وأكثر من 100 قارب كاياك لتجربتها في الخور، وتسلق الجدار الداخلي، وتدريبات فنون القتال المختلطة التي تشمل الملاكمة ورياضة مواي تاي (Muay Tai) والجوجيتسو (Jiu Jitsu) والكاراتيه (Karate) والجودو (Judo).

تميّز

يعد «تحدّي دبي للياقة» الذي يعود في عامه الثاني على التوالي، الحدث الوحيد للياقة البدنية على مستوى العالم الذي تمتد فعالياته شهراً كاملاً وتشمل المدينة بأكملها.

وهذا العام، ستواصل دبي مسيرتها الرامية إلى أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم.

في ظل هدفها الطموح لاستقطاب أكثر من مليون مشارك في مبادرة زاخرة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

حفل الافتتاح وجهة مثالية لأفراد الأسرة

سيكون الكرنفال الافتتاحي بمثابة وجهة مثالية لأفراد الأسرة من مختلف الأعمار، لقضاء يوم ممتع بفضل الأنشطة المتوفرة للأطفال من سنوات عمرهم الأولى حتى اليافعين، وأيضاً الكبار في السن، بما فيها اليوغا؛ الزومبا؛ ميدان الحواجز للأطفال؛ حائط التسلق؛ منطقة استرخاء شاملة تتوفر فيها الاستشارات الطبية ونصائح التغذية والعلاج الطبيعي؛ الروديو على ظهر الثور الميكانيكي؛ ألعاب المسابقات (Wipe Out)؛ القفز على الترامبولين، كرة قدم السنوكر؛ ومنطقة لعب مخصصة للصغار.

واستجابة للطلب المتزايد، تعود مجدداً دروس تمارين الأطفال (Les Mills Born to Move) المصممة خصيصاً لإلهامهم لمزاولة المزيد من النشاط وغرس حب الرياضة في نفوسهم.

ومن بين الفعاليات التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع «قبة يوغا فيست»، التي تستضيفها YogaFest Dubai، والتي يتوقع لها أن تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً نتيجة الطلب المزايد عليها من مختلف الأعمار وكلا الجنسين، فيما ستقام على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي، الذي يحيط به الماء من كل جانب.

وبإمكان محبي اليوغا الاشتراك في أي من الدروس المجانية الأربعة عشر التي ستقام يومي الجمعة 26 أكتوبر والسبت 27 أكتوبر 2018.