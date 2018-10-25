هجن الرئاسة تسيطر على منافسات «الثنايا»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

تواصلت بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي ، أمس، منافسات السباقات التأهيلية التي تقام ضمن برنامج اتحاد الإمارات لسباقات الهجن موسم 2018-2019.

وشهد الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ولمسافة 6 كلم.وبسطت مؤسسة هجن الرئاسة سيطرتها المطلقة على المنافسات بعد أن حلقت بناموس كل الأشواط الـ 13 التي أقيمت صباح أمس، إذ فازت هجن الرئاسة بالمركز الأول في كل المنافسات لتؤكد تفوقها وجدارتها في تأهيلي الوثبة، وسط تألق من مضمري الشعار الأحمر محمد عتيق بن زيتون المهيري وعلي بن جميل الوهيبي وأحمد مايد الخييلي.

وتوجت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بناموس الشوط الأول للأبكار المحليات واحتلت المركز الأول عن جدارة واستحقاق بعد أن حققت أسرع زمن خلال منافسات الثنايا على الإطلاق بتوقيت قدره 9.17.2 دقائق.

كما انتزعت «هملولة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي ناموس الشوط الثاني للأبكار الثنايا المهجنات وأنهت السباق في 9.28.7 دقائق.

وفي الشوط الثالث والمخصص للجعدان الثنايا المحليات حلق «شاهين» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالناموس والمركز الأول، فيما انتزع «شاهين» ناموس الشوط الرابع للجعدان الثنايا المهجنات.

وواصلت هجن الرئاسة تفوقها بعد أن حلقت «الشاهينية» بناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات واحتلت المركز الأول محققة ثاني أفضل توقيت زمني خلال منافسات أمس.

كما واصل المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري والذي آلت له أغلب أشواط الثنايا تألقه وحقق مع «الشاهينية» ناموس الشوط السادس بتوقيت 9.28.4 دقائق.

وعاد المضمر علي بن جميل الوهيبي ليحرز مع «هملول» ناموس الشوط السابع بعد أن جاء القعود في مقدمة السباق وتجاوز خط النهاية محققاً توقيتاً زمنياً قدره 9.30.0 دقائق، فيما أسفر الشوط الثامن عن فوز «شاهين» بالمركز الأول بتوقيت قدره 9.31.2 دقائق.

وفي الشوط التاسع كانت «الشاهينية» على موعد مع لقب الشوط والمركز الأول متفوقة على منافساتها كافة وخطفت لقب السباق بتوقيت زمني قدره 9.27.4 دقائق، أما الشوط العاشر فكان من نصيب «الشاهينية» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري وأنهت السباق في زمن قدره 9.29.6 دقائق.

وانتزع «شاهين» ناموس الشوط الحادي عشر بعد أن قدم أداء لافتاً وعبر خط النهاية في المركز الأول محققاً توقيتاً زمنياً قدره 9.34.7 دقائق، بينما خطفت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد مايد الخييلي ناموس الشوط الثاني عشر بتوقيت زمني قدره 9.24.8 دقائق.

وفي آخر أشواط منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ تألقت «الشاهينية» وأهدت هجن الرئاسة النقطة الثالثة عشرة واحتلت المركز الأول بتوقيت قدره 9.23.3 دقائق.