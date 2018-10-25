عصام كاظم: نتوقع تخطي حاجز المليون مشارك

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي

توقّع عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق،أن يتخطى عدد المشاركين في النسخة الثانية لتحدي دبي للياقة، حاجز المليون شخص بفضل التفاعل الواسع مع المبادرة من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، ونجاح الحملة الترويجية لهذا الحدث الكبير بـ21 لغة عبر 100 قناة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد كاظم أن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، رسالة واضحة من سموه لترسيخ ثقافة ممارسة النشاط البدني في المجتمع الإماراتي وجعل إمارة دبي في مقدمة المدن الأكثر نشاطاً على العالم، مشيراً إلى أن مشاركة 786 ألف شخص في النسخة الأولى، يؤكد التفاعل الإيجابي والواسع من مختلف فئات وشرائح المجتمع مع المبادرة، وقال: النجاح المبهر الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي جاء بفضل الدعم اللامحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للمبادرة، حيث لم يوجه سموه بتنفيذها وحسب، بل منح هذه المبادرة قوة وثقلاً من خلال مشاركته في تحفيز جميع المؤسسات الحكومية والخاصّة وأفراد المجتمع عبر رسائل مباشرة تشجّعهم على المشاركة في فعالياتها المختلفة، الأمر الذي جعل عدد المشاركين يتجاوز كل توقعاتنا ويصل إلى 786 ألف مشارك.

مواقع الفعاليات

وكشف كاظم أن عدد المواقع التي ستحتضن الفعاليات على مدار 30 يوما يصل إلى 250 موقعا، موزعة على مختلف المناطق في دبي بهدف تسهيل ممارسة النشاط البدني اليومي على كل المشاركين في التحدي من بين موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنتسبي الشركات الخاصة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق أن النسخة الأولى لتحدي دبي للياقة حققت كافة أهدافها المجتمعية والرياضية، وأن هناك جملة من الأهداف الجديدة التي تسعى المبادرة لتحقيقها في النسخة الثانية في مقدمتها تخطي حاجز المليون مشارك والتركيز على البعد الإنساني للرياضة، وأضاف قائلاً: استقطاب مليون مشارك في النسخة الجديدة سيثبت أن المبادرة حققت أحد أبرز أهدافها، وهو نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني في المجتمع الإماراتي وجعله أسلوب حياة للحفاظ على الصحة وتحقيق السعادة.

مكانة دبي

وأكد كاظم أن تحدي دبي للياقة نجح في تعزيز مكانة دبي كمدينة رياضية مميزة في العالم، إضافة إلى تحقيق أهداف مجتمعية أخرى مثل جعل الرياضة أسلوب حياة ونشر ثقافة ممارستها بين الناس من مختلف الجنسيات والأعمار، مشيراً إلى أن مشاركة عدد كبير من المواطنين والمواطنات إلى جانب 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات يؤكد أن الرسالة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وصلت إلى الجميع.

وصرّح أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال وكبار المواطنين، مشدداً على ضرورة ترسيخ ثقافة الرياضة داخل الأسرة، وأنه على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم على ممارسة النشاط البدني، سواء من خلال الانضمام إلى الأندية أو الأكاديميات الرياضية أو ممارسة الرياضة بأي شكل آخر حتى من خلال المشي لمدة 30 دقيقة، ما يضمن لهم حياة صحية وتجنّب أمراض السمنة، مشيرا إلى أن الهدف الأهم من المبادرة ليس الاقتصار على ممارسة الرياضة لمدة 30 يوما بل على مدار العام وجعلها نمط حياة.

تطبيق

أكد عصام كاظم أن إطلاق تطبيق دبي للياقة على الهواتف الذكية يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل على المشاركين ومدهم بكافة التفاصيل عن الفعاليات ومواقعها والدروس المجانية التي يصل عددها إلى 4000 درس.