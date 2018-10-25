المعلم: عاشرة«غولف موانئ دبي العالمية» استثنائية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، اكتمال التحضيرات تمهيداً لانطلاق بطولة موانئ دبي العالمية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحتفل هذا العام بالنسخة العاشرة، التي وصف بأنها ستكون استثنائية في عقارات جميرا للغولف بالفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل.

واعتبر المعلم أن مرور عشر سنوات على إطلاق هذه البطولة الضخمة التي تحولت لتصبح حدثاً بارزاً على الساحة الدولية، تحقق بفضل الرؤية التي انطلقت عليها والساعية لإبراز اسم دبي ودولة الإمارات على الصعيد الدولي، وذلك مع حمل الجولة الأوروبية للغولف شعار «السباق إلى دبي» الذي يطوف 47 بطولة حول العالم في 30 دولة في أربع قارات في موسم يستمر على مدار العام دون توقف، وقال: تخصيص 13 مليون دولار أميركي، يتم تخصيص 8 ملايين دولار لبطولة جولة موانئ دبي العالمية نفسها، و5 ملايين دولار للحاصلين على المراكز الأولى في ختام موسم «السباق إلى دبي»، هو استثمار رياضي وسياحي وترويجي يحقق غايات مهمة يتم من خلاله ربط اسم الدولة وتحديداً دبي ببطولات ذات نخبة واهتمام ومتابعة على مستوى العالم، وهو ما يحقق أهدافا متعددة على المدى البعيد، وجعلنا نقوم بهذه الخطوة بالارتباط برياضة الغولف التي تلقى رواجاً وتزايداً في أعداد ممارسيها عاماً بعد عام، إلى جانب أن هذه الرياضة ذات تنافس مبني على الروح الرياضية وتجمع كافة الجنسيات تحت مظلة واحدة في صورة رائعة.

واعتبر المعلم، أن الحدث يعد استثنائياً في كل عام، بنجاحه بجمع أفضل 60 لاعباً على مدار الموسم الذين يتواجدون معاً للتنافس في نفس الملعب بصورة لا تتكرر دائماً، كما أن المنافسة المفتوحة على لقب «السباق إلى دبي» الذي جرت العادة أن يتأجل حسمه حتى نهاية هذه البطولة، يجعل من الحدث يلقى اهتماماً من الإعلام الدولي والجماهير على مستوى العالم مع حضور نحو 65 ألف متفرج على مدار أيام البطولة، ونقل المنافسات لـ500 مليون مشاهد حول العالم.

ورحب المعلم بالجماهير الراغبة بالحضور إلى عقارات جميرا للغولف لحضور المنافسات، منوها أن الأبواب ستكون مفتوحة مجاناً على غرار السنوات الماضية، مع تقديم خدمات متنوعة تضيف لهم المزيد على تجربتهم في حضور أقوى المنافسات الرياضية والاستمتاع بالمرافق الحديثة، مع وجود ترتيبات خاصة مرتبطة بالنسخة العاشرة للبطولة.

واعتبر المعلم، أن تبقي 3 بطولات فقط حتى موعد انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، سيجعل التنافس على أشده بين اللاعبين الساعين للتواجد في قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم، ونيل فرصة المشاركة في البطولة، وهو ما يجعل اسم دبي في صدارة الأحداث الرياضية في هذا التوقيت من العام سنوياً مع ترقب الجماهير الأسماء النهائية التي ستضم أفضل اللاعبين في العالم، كما أن هذه البطولة تعتبر فأل خير بوصفها مهدت الطريق للعديد من اللاعبين لاعتلاء صدارة التصنيف الدولي بعد تتويجهم باللقب.