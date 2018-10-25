القرقاوي ينقذ «عربية السلة» من التأجيل

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

أنقذت مجهودات اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بطولة المنتخبات العربية للرجال المقررة في مصر بين 7 إلى 16 نوفمبرالمقبل من التأجيل، حيث تدخل القرقاوي خلال الساعات الماضية ونجح في الحصول على موافقة 6 منتخبات حتى الآن للمشاركة مع امكانية ارتفاع العدد إلى 8 بعد وصول موافقة المغرب وفلسطين، وبدأت على الفور تحضيرات الاتحاد المصري لاستضافة الحدث الذي يقام بعد أسبوع من بطولة السيدات التي تجري حالياً بالإسكندرية.

وقال عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي، إن البطولة ستقام في موعدها المقرر، وأن 6 منتخبات اكدت مشاركتها حتى الآن وهي: مصر والإمارات والسعودية والبحرين والسودان والجزائر ويتوقع انضمام منتخبي المغرب وفلسطين، مشيراً للمجهودات التي قام بها القرقاوي بعد أن كانت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء وكشف الأمين العام النقاب عن نقل مكان البطولة من الاسكندرية إلى مجمع الصالات باستاد القاهرة، وذكر شلبي بأن منتخبي الإمارات والجزائر أبديا رغبتهما بإقامة معسكر في القاهرة وإجراء تجربتين استعدادا للبطولة.

قائمة المنتخب واختارت لجنة المنتخبات الوطنية لكرة السلة 17 لاعبا للانضمام لصفوف المنتخب استعدادا للبطولة وهم: سعيد مبارك ومحمد مبارك وقيس عمر وراشد ناصر وخليفة خليل من نادي شباب الأهلي دبي، ومبارك خليفة وراشد أيمن ومحمد محمود صالح من نادي الوصل، وصالح سلطان وطلال سالم وحمد محمد وحسن عبدالله من نادي النصر، وجاسم محمد وعمر خالد ومحمد توفيق الجسمي ومحمد محمود الهاشمي من الشارقة، وحسين علي من بني ياس.

ويبدأ تجمع المنتخب الوطني للرجال تجمعه غداً الجمعة بفندق سيتي سيزون في دبي عصرا على أن يبدأ التدريب مساء تحت قيادة د.منير بن الحبيب المدير الفني الذي تولى المسؤولية مؤخرا، كما تم تعيين محمد الحمادي مشرفا على المنتخب في مرحلة جديدة لهذا المنتخب.

ويأتي هذا التجمع بعد انتهاء أولى مسابقات الموسم، كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي نال النصر لقبها قبل يومين.