«كهرباء دبي» على قمة أذكياء دورة الشيخة هند

المصدر: Ⅶ دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، وشهدت الدورة أول من أمس انفراد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بالمركزين الأول والثاني والتتويج بالذهب والفضة في ختام بطولة الشطرنج التي أقيمت في نادي دبي للشطرنج، حيث نالت إيمان العارف المركز الأول.

فيما نالت أمل العارف المركز الثاني، وذهب المركز الثالث والبرونز إلى مؤسسة دبي للإعلام عبر اللاعبة منى الهرمودي بطلة النسخة الماضية، لتعتلي «كهرباء دبي» قمة أذكياء دورة الشيخة،

وذهب المركز الأول لفئة المقيمات للاعبة ميسون نرش من جمارك دبي والثاني إلى بلدية دبي عبر اللاعبة فيفيان كولا واي، والمركز الثالث إلى كهرباء دبي بواسطة اللاعبة دوري كاسك.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن النجاحات التي تحققها دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات من عام إلى آخر، هو تأكيد على النقلة النوعية التي أحدثها المجلس خلال الأعوام الماضية على صعيد تطوير رياضة المرأة، فقد استطاع المجلس أن يخرج المرأة العاملة من روتين عملها كموظفة لتصبح رياضية تمارس التدريبات والنشاط البدني كل يوم على مدار العام استعداداً لخوض المنافسات حتى أنها تشارك مع أفراد أسرتها من بناتها وأخواتها ليتنافسن مع بعضهن في الدورة، كما أنها ساعدت على تحقيق هدفنا جميعاً وهو أن تكون الرياضة أسلوب حياة وثقافة بين جميع أفراد المجتمع.

وأضاف، إن الدورة دعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، ونشر وعي وثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة، والتأكيد على دورها كعامل أساسي في المحافظة على صحة المرأة، وقدرتها على القيام بأعباء الحياة اليومية بيسر وسهولة، كما أنها كانت بداية لانطلاقات أخرى، والدورة أيضاً نجحت في أن تزيد من اهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة برياضة المرأة، فإلى جانب تخصيص المؤسسات للجان دائمة للرياضة النسائية فقد كوّنت بعض المؤسسات فرقاً رياضية نسائية معتمدة في مختلف الألعاب، يتم تدريبهن باستمرار للمشاركة في مختلف المنافسات على مدار العام، وشاركت هذه الفرق في أحداث مجتمعية أخرى منها مبادرة الألعاب الحكومية وتحدي دبي للياقة، وهو ما يؤكد أن الدورة كانت نقطة تحول في رياضة المرأة.

ووجه حارب الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة على الجهد المبذول وقال: «لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي تقوم بعمل كبير، ولديها أجندة طويلة من الأنشطة على مدار الموسم، وتسير في نفس اتجاه أهداف المجلس».

الرقم واحد

فيما أكدت خلود آل علي، نائب مدير أول العلاقات العامة والإعلام، ورئيسة الفرق الرياضية النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة ماضية قدماً في رحلة التتويج بالرقم واحد في النسخة السادسة وكانت البداية الناجحة عبر خمس ميداليات ملوّنة منها ذهبيتان الأولى في سباق الطريق وتوّجت بها اللاعبة سعاد عبد الله، والثانية في الشطرنج لإيمان العارف، وفضية للاعبة أمل العارف في الشطرنج، وبرونزية في تحدي الدراجات الهوائية بواسطة اللاعبة سارة الفلاسي، بجانب برونزية بواسطة دوري كاسك في الشطرنج فئة المقيمات، وهو حصاد يبشر بأن فرق ديوا في هذه النسخة تسير وفق الاستراتيجية الموضوعة لها من القيادة العليا للهيئة، وهو التتويج بالرقم واحد.

هدى النوبي: «النيابة» تمضي بقوة نحو رقم قياسي جديد في كرة اليد

أكدت هدى النوبي المشرف العام على فرق النيابة العامة في دبي المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، أن النيابة العامة تستهل مواجهات الألعاب الجماعية في النسخة السادسة لتحطيم الأرقام القياسية وليس بحثا عن التتويج بالذهب لأن الخزائن مليئة بالكؤوس، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه فريق النيابة العامة لكرة اليد على فريق بلدية دبي لكرة اليد بنتيجة كبيرة بلغت 24 هدفاً مقابل 14 وهي تمضي بنجاح في طريقها نحو رقم قياسي جديد في كرة اليد.

خمس مرات

وقالت النوبي إن فوزهم أول من أمس على فريق منافس وقوي يكشف عن جاهزية فريق النيابة العامة في كرة اليد لأجل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدورة، لافتة إلى احتكار النيابة لقبها منذ النسخة الأولى وحتى النسخة الخامسة على التوالي، والهدف من المشاركة في نسخة هذا العام هو تحطيم الأرقام السابقة وتسجيل رقم قياسي جديد، بالوصول إلى الفوز السادس على التوالي بلقب كرة اليد، وهو رقم قياسي جديد بات قريبا جدا من سجلات نيابة دبي التي لا تعرف المستحيل وعاشقة الرقم واحد في كل البطولات.

روح الفريق

وثمنت النوبي جاهزية فريق اليد الذي يضم عناصر قادرة على التميز وهو يضم كلا من «هدى النوبي، وغريبة النعيمي، وعزيزة البلوشي، وأمل يوسف، وشمه الطاهر، مريم الجناحي، وأمينة أهلي، وفاطمة المعمري، وبقيادة المدربة وسام الشنوفي،» والفريق يتميز بأنه يعتمد على أسلوب اللعب الجماعي ولا يعتمد على نجومية لاعبة بعينها.

منى الهرمودي: كسر التعادل حرمني من الذهب

قالت منى الهرمودي من مؤسسة دبي للإعلام المتوجة بذهبية شطرنج النسخة الماضية من دورة الشيخة هند: إن كسر التعادل حرمها من لقب وذهب النسخة الحالية، حيث تساوت في النقاط مع أمل وإيمان العارف في النقاط برصيد 6 نقاط كل واحدة.

وأضافت الهرمودي إنها تفاجأت بالنتيجة النهائية وإنها كانت تمني نفسها بالحفاظ على ذهبية العام الماضي، وهي تحضرت لبطولة هذا العام جيداً، وكانت تأمل أن يكون مسك الختام بالذهبية وليس البرونزية لكنه سوء طالع لازمها في الجولة الأخيرة أمام اللاعبة إيمان العارف، وقادها إلى التعادل ثم كسر التعادل.