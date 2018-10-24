الرميثي يستقبل وزير رياضة سيرلانكا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، فايزر مصطفى، وزير الرياضة السيرلانكي ، صباح أمس في مقر مكتبه بأبوظبي. ورحب محمد خلفان الرميثي في مستهل اللقاء بالوزير، مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين، كما ناقش الطرفان عدداً من المواضيع الرياضية ذات الاهتمام المشترك، والمشاركات الرياضية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، والبنى الرياضية التحتية في كلا البلدين، مشيدا معاليه بالدور الإيجابي والإنساني لوزير الرياضة السيرلانكي، في بلده، وما يقوم به ويقدمه من خدمات، تستحق الثناء. من جانبه أشاد وزير الرياضة السريلانكي، بحفاوة الترحاب والاستقبال، وبمكانة رياضة الإمارات.