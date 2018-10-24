أحمد بن سعيد:نبدأ تحدي اللياقة بمبادرة مميزة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت مجموعة الإمارات بالتعاون مع فريق دولة الإمارات للدراجات، عن تنظيم حدث ركوب الدراجات بعد غد الجمعة في مسار القدرة للدراجات الهوائية.

وتستهل المجموعة بذلك مبادراتها لتحدي دبي للياقة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نبدأ تحدي دبي للياقة بمبادرة مجتمعية مميزة من شأنها أن تعزز النشاط البدني لموظفينا والمجتمع ككل. ويعد أعضاء فريق الإمارات سفراؤنا في رياضة ركوب الدراجات، حيث يمثل الدولة في مختلف البطولات العالمية. ونأمل أن يساهم هذا الحدث في تحقيق هدف دبي بأن تصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية».

مشاركة الجميع

وتفتح أبواب المشاركة أمام جميع موظفي مجموعة الإمارات، والعائلات التي تتمتع بشغف ممارسة هذه الرياضة، بالإضافة إلى راكبي الدراجات المحترفين والهواة الراغبين بمقابلة فريق محترفي هذه الرياضة الأول والوحيد في دولة الإمارات، والذي شارك في عدد من أبرز السباقات حول العالم ومنها طواف فرنسا وجيرو دي إيطاليا وطواف إسبانيا. وسوف يبدأ الحدث الساعة 10 صباحاً في «لاست إكزت» من منطقة القدرة وينتهي الساعة 12 ظهراً في بحيرات القدرة. وسيشارك فريق الإمارات المكون من 30 دراجاً في هذه المبادرة. ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في اختبار قدرتهم على التحمل ومهاراتهم ضد راكبي الدراجات المحترفين، خوض تحدي الـ70 كيلومتراً، أما الأشخاص الذين يفضلون المشاركة في تحدّ قصير، فيمكنهم المشاركة في سباق الخمسة كيلومترات.

مبادرة رائعة

ومن جهته، قال ماورو جيانيتي، مدير فريق الإمارات: يسرنا الانضمام إلى هذه المبادرة الرائعة، ونتطلع بالتعاون مع طيران الإمارات إلى المساهمة في تحدي دبي للياقة وجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. إنه لفخر كبير لنا أنا نحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا التواصل مع المجتمع المحلي في هذا اليوم الخاص والتشجيع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات. وتنظم مجموعة الإمارات عدداً كبيراً من الفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات طوال فترة التحدي. ويبدأ تحدي دبي للياقة في 26 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 24 نوفمبر المقبل.

40

يدير موظفو مجموعة الإمارات حوالي 40 نادياً رياضياً ونادياً للهواة، لرياضات ككرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الريشة والكريكيت وركوب الدراجات والرجبي والهوكي.