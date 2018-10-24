«روح النصر» تحقق الكأس الغالية في السلة

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

أهدى أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي وعبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة التي استهل بها فريق الرجال بالنادي مشواره في الموسم الحالي، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، وتزامن الإنجاز النصراوي مع الصحوة الكبيرة التي حدثت في فريق كرة القدم بالنادي والذي استهل الانتصارات في «ديربي بر دبي» بفوزٍ غالٍ على الوصل نهاية الأسبوع الماضي، وسار على ذات الدرب فريق رجال كرة السلة ليحقق الفوز بعد 72 ساعة في «ديربي» آخر على الوصل في النهائي المثير أول من أمس، وأجمع رؤساء شركات نادي النصر على «روح الفريق الواحد» وتأثيرها الكبير فيما تحقق من انتصارات في كافة الألعاب وكان إنجاز السلة هو العنوان العريض لترجمة هذه الروح.

فخورون بالإنجاز

وأعرب أحمد هاشم خوري عن فخرهم الكبير بهذا الإنجاز، وقال إن سعادتهم كانت كبيرة قبل المباراة النهائية بالتأهل للكأس الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله ) وزاد النادي فخراً بأن تكون الكأس الغالية من نصيب النصر، وهو إنجاز كبير أثبت فيه فريق كرة السلة أنه يسير في الطريق الصحيح ويجني ثمار عمل سنوات في هذا الفريق ترجمة لنهج سمو رئيس النادي في الاهتمام بجميع الألعاب، لا سيما وسموه ظل داعماً ومتابعاً للنادي بكل دقة، وقال إن هذا الإنجاز أقل هدية من فريق السلة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، وبارك خوري للفريقين المستوى الذي قدماه في المباراة النهائية.

وأوضح خوري أن نقطة التحول الكبيرة التي حدثت في النادي، تعود في الأساس لدعم واهتمام سمو رئيس النادي، مشيراً في ذلك للنتائج الجيدة التي حققها فريق كرة القدم بالنادي مؤخراً، وقال إن الفرحة تضاعفت بالتأكيد عندما تزامن إنجاز فريق كرة السلة مع نتائج فريق القدم، وقال إن القادم أفضل لنادي النصر في جميع الألعاب.

خطة عمل

وعبر عبد الرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عن فرحته الكبيرة بما حققه فريق كرة السلة وقال إن الفوز على الوصل في النهائي والظفر بالكأس الغالية بعد 72 ساعة فقط من فوز النصر في ديربي كرة القدم، زاد من الفرحة النصراوية، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي حققه فريق السلة، جاء نتاج عمل حقيقي ومجهود كبير بذله اللاعبون والجهاز الفني ومن قبلهم مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية برئاسة عبد الرزاق الهاشمي وأعضاء مجلس إدارته، مؤكداً أن فرق النادي هدفها دائماً منصات التتويج، وأوضح أبو الشوارب أن العمل في فريق الرجال لكرة السلة بدأ منذ سنوات ليست قصيرة ويحصد الجميع ثمرة هذا العمل حالياً.

وأكد أبو الشوارب أن تنفيذ قرار السماح لأبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة بالمشاركة انعكس إيجاباً ليس فقط على مستوى فريق النصر، بل على جميع الفرق في كل الألعاب وقال إن النصر يولي هذا الملف اهتمامه لتحقيق الأهداف المرجوة منه ومن بينها المنتخبات الوطنية، وقال أبو الشوارب إن النصر يعمل في جميع الشركات كمجموعة واحدة وينعكس هذا الانسجام في النتائج التي بدأت تتحقق.

مؤشر قوي

أوضح عبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر أن فريق كرة السلة بدأ يحصد خطة تم تنفيذها بدقة ليكون الحصاد بعد 5 سنوات إنجازات لا تخطئها العين فالفريق أنهى الموسم الماضي بآخر لقب في الموسم ثم جاء وافتتح الموسم الحالي بكأس غالية تحمل اسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وقال إن إنجاز فريق السلة مؤشر قوي للمستقبل القريب ومؤشر لجميع ألعاب النادي وهي تسير في الطريق الصحيح ففريق كرة الطائرة وصل أيضاً لنهائي يقام الجمعة المقبل، وبالتأكيد ستنعكس روح البطولات على جميع فرق النادي، وأشاد الهاشمي بالعمل المنظم الذي سارت عليه شركة الألعاب في السنوات الماضية منذ رئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب الذي ظل قريباً من العمل حتى بعد اختياره رئيساً لشركة الكرة بالنادي، مشيراً إلى أن الجميع في نادي النصر يعمل بروح الأسرة الواحدة سواء في شركة الكرة أو شركة الألعاب أوشركة الاستثمار، مستمدين هذه الروح من المساندة القوية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي.

قائمة الأبطال

ضمت قائمة لاعبي النصر كلاً من صالح سلطان، طلال سالم، هشام حسن، إبراهيم عبيد، حمد محمد عاشور، حسن عبد الله، راشد سالم، محمد سالم خلفان، سعيد عبد الله، ارستيد ميندي، جالين الونتي، صمويل ديفيد، ويقود الجهاز الفني المدرب السوري همام كركوكلي ويساعده المصري حسام الوكيل وعبد الله السميطي إدارياً.

همام كركولي: سعيدٌ بثاني الألقاب خلال 6 أشهر

أعرب السوري همام كركولي مدرب فريق النصر عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه فريقه والظفر بثاني الألقاب خلال 6 أشهر، حيث أنهى النصر موسم كرة السلة في شهر أبريل الماضي بالفوز بكأس الاتحاد، وعاد بداية الموسم الحالي ليستهل مشواره بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة. وقال كركولي الذي يقضي موسمه الثاني مدرباً للفريق الأول، إن الاستقرار الذي يعيشه النادي في جميع الألعاب يحصد فريق السلة ثماره، مشيراً في ذلك لمشواره مع فريق الشباب بالنادي قبل توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول الموسم الماضي، حيث تحققت إنجازات لافتة، ومعظم لاعبي الفريق الأول الحالي، كانوا بين العناصر الشابة التي أشرف على تدريبها.

مروان سنكل: اللقب دافع لجميع فرق النصر

قال مروان محمد سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية إن الإنجاز الذي حققه فريق السلة، ترجمة لدعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى أن الإنجاز الكبير يمثل انطلاقة حقيقية لفريق السلة ودافعاً لجميع فرق النادي للسير على طريق البطولات والوصول لمنصات التتويج، خاصة وأن النصر معروف بإنجازاته المتميزة على مستوى جميع الألعاب، وقال إن جميع شركات نادي النصر مكملة لبعضها البعض، وكل فرق النادي تستمد روح النصر من بعضها البعض، ووعد سنكل بمواصلة النتائج الباهرة في جميع الألعاب خلال هذا الموسم، وهنأ سنكل أسرة ناديه بهذا الإنجاز الذي يترجم حالة الاستقرار التي يعيشها النادي.

تصريحات

منصور الفلاسي

عبر منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية عن سعادته بالفوز وقال إن هدفهم التواجد في جميع منصات التتويج والمنافسة على الألقاب في جميع الألعاب، مشيداً بالجهد الذي بذله فريق السلة من جهاز فني وإداري ولاعبين، مشيراً لدعم سمو رئيس النادي وسمو رئيس مجلس إدارة النادي، وقال إن هذا الدعم ينعكس دائماً على ألعاب النصر والروح التي تظهر بها فرق النادي.

عبد الباسط علي

أكد عبد الباسط علي عبد الرحمن عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية والمشرف على المركز الإعلامي بالنادي فخرهم الكبير بالتواجد في نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وقال إن فوز النصر باللقب زادهم فخراً، مشيراً إلى أن النصر دائماً في البطولات الكبيرة يكون في الموعد، ويثبت كل يوم أنه نادٍ كبير وتتجلى فيه روح الأسرة الواحدة، وقال إن النصر يسير دائماً إلى الأفضل في جميع الألعاب.

قاسم محمد

أوضح قاسم محمد عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، أن الإنجاز الذي تحقق بتكاتف ووقفة جميع أبناء النادي، وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد إعدادا خاصا لفريق السلة استعداداً لبطولة الدوري العام ومن بين الإعداد إقامة معسكر خارجي، واعتبر قاسم الفوز بالكأس الغالية فأل خير للموسم الحالي، وقال إن هدفهم الصعود لمنصة التتويج في جميع البطولات.