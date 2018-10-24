سيدات النصر يواجهن حامل لقب الأندية العربية اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يبدأ النصر مشواره اليوم في بطولة الأندية العربية 20 للسيدات التي افتتحت مساء أمس بالنادي الأولمبي بالإسكندرية حيث يلتقي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الإمارات بالهومنتمن اللبناني حامل اللقب في أول مشاركة خارجية له واضعاً في اعتباره عكس صورة مشرفة عن السلة الإماراتية وتقام المباراة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما الأهلي المصري والفحيص الأردني وفي نفس اليوم يلتقي الجمعية المغربية مع المجمع البترولي الجزائري ثم الأهلي المصري مع الفحيص الأردني، وسحبت قرعة البطولة مساء أول من أمس في فندق جراند بلازا مقر إقامة الوفود بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري واللجنة الفنية وحسن يوسف عضو الاتحاد العربي وعبدالله شلبي أمين عام الاتحاد وميثاء ضاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة واللجنة الفنية وشريف أحمد زكي مدير الاتحاد العربي ومن جانب الاتحاد المصري المهندس عمرو مصليحي وحسين البشبيشي عضوي المجلس وعبدو محمد عبدو مدير البطولة.

وتنقل مباريات البطولة قناة دبي الرياضية الناقل الرسمي ومعها قناة النيل المصرية كما يقوم الاتحاد العربي بنقل الحدث يومياً على موقعه وتوزيعه على كافة الاتحادات العربية التي يتسنى لها مشاهدة المباريات من خلال موقع الاتحاد.

تشكيلة النصر

تضم تشكيلة النصر في مباراة اليوم شموع عبدالله وشمسة الشحي وهند الدهين ومريم العبادلة وفاطمة عبدالله وفاطمة المضرب وأسماء الصباغ وبدور الحوسني وسلمى البوسعيدي وميرة النعيمي والمحترفتين الأمريكيتين ريكونا ويليامز التي تلعب في صفوف فريق لوس أنجلوس بمركز صانع الألعاب، وراشيل اوفين.