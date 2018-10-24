فايزر: نثق في قدرة جودو الإمارات على تنظيم بطولة غراند سلام

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكد المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ثقته في قدرة اتحاد الإمارات للعبة، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على تنظيم بطولة عام زايد غراند سلام أبوظبي بطريقة نموذجية، والتي تقام من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وامتداداً لنجاحات أبوظبي السابقة، في استضافة العديد من البطولات التي حظيت بنجمة التميز المقدمة من الاتحاد الدولي من أصل البطولات الأربع الكبرى، وأكد أن الإمارات أصبحت واحدة من الدول المتقدمة في مجال اللعبة على المستوى الفني والتنظيمي، بعد أن سطرت اسمها بأحرف من نور في أرشيف الدورات الأولمبية من خلال مشاركتها المتكررة ونتائجها الإيجابية في منافسات الجودو التي كفلت لها بلوغ منصات التتويج.

مشاركة قياسية

وقال فايزر، إن استضافة أبوظبي للبطولة وسط مشاركة قياسية كل مرة من المنتخبات التي تمثل مختلف القارات، أكسب الإمارات سمعة طيبة في مجال اللعبة، وفي مجالات أخرى ثقافية واقتصادية وسياحية ومجتمعية، وما حققته يكسبها نوعاً من التحدي لتقديم أبطال جدد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادم في 2020، مواصلة لتألقها في الدورات الماضية، واختتم رئيس الاتحاد الدولي للجودو بقوله: «نحن على ثقة من قدرة شباب الإمارات على إنجاح الحدث الرياضي المجتمعي الذي تصاحبه العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، فاستحق اتحاد الإمارات للجودو الإشادة على جهوده التنظيمية الرائعة التي حظيت مراراً بثقة الاتحاد الدولي للجودو.

وصول البعثات

وتبدأ الوفود المشاركة في البطولة، وصولها اعتباراً من اليوم، استعداداً للمنافسات التي تنطلق السبت المقبل على فترتين بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 64 دولة و372 لاعباً ولاعبة من المستويات المتقدمة في مجال اللعبة، ويصل منتخبنا البلاد غداً قادماً من إسبانيا بعد انتهاء معسكره التدريبي الذي ضم 8 لاعبين ولاعبة هم: أحمد النقبي وزن تحت 60 كغ، ومصبح الشامسي وزن تحت 66، وأحمد الحوسني وزن 66، وخليفة الحوسني وزن تحت 73، وفيكتور وزن تحت 73، وتوما وزن تحت 90، وميهيل وزن فوق 90، وايفان وزن تحت 100، وميثاء محمد النيادي وزن تحت 57 كغم.

برنامج

فرغت اللجنة العليا المنظمة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، من إعداد برنامج استقبال المنتخبات والمرافقين والجدول الزمني للتدريبات وفقاً لمباريات المنتخبات المشاركة، بعيداً عن الصالة الرئيسية، التي يبدأ العمل فيها صباح اليوم ليتم استلامها مساء بعد غدٍ، عقب قرعة البطولة التي تجرى بإشراف الاتحاد الدولي للجودو بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.