أبوظبي تطلق أجندة البطولات العالمية للغولف لعام 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مجموعة من التعديلات الجديدة على أجندة فعاليات بطولات الغولف لعام 2019، والطامحة إلى تعزيز حضور ومكانة أبوظبي في المشهد الدولي، على صعيد الرياضة وتقديم خيارات أكبر للمهتمين بمتابعتها وممارستها بما يدعم تفاعل مجتمع الإمارات مع البطولات العالمية للغولف، وتشمل التعديلات، تحديد موعد جديد وآلية تنظيم جديدة للنسخة الثالثة من منافسات بطولة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات المحترفات، حيث ستقام النسخة المقبلة من 10-12 يناير من العام المقبل، عكس السنوات الماضية التي نظمت فيها هذه البطولة خلال شهر نوفمبر، وستكون بمثابة الانطلاقة الافتتاحية لكل من الجولة الأوروبية لغولف السيدات، وموسم بطولات الغولف في أبوظبي، كما ستقام النسخة الرابعة من بطولة جاري بلاير للمشاهير المحترفين الخيرية 13 يناير المقبل وهو اليوم الذي يلي ختام بطولة فاطمة بنت مبارك للسيدات، وستقام البطولتان في ملعب نادي شاطئ السعديات للغولف، فيما ستقام بطولة أبوظبي «أتش. أس. بي. سي» برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من 16-19 يناير في ملعب نادي أبوظبي للغولف.

آلية جديدة

وإلى جانب الموعد الجديد، ستشهد بطولة فاطمة بنت مبارك للسيدات، الجولة الأولى التي تم اعتمادها، مشاركة لاعبات محترفات وهاويات يتنافسن معاً وذلك للمرة الأولى في أبوظبي، وتشهد البطولة بآليتها الجديدة مشاركة 56 لاعبة محترفة و56 لاعبة هاوية، حيث سيتم تشكيل فرق ثنائية تضم لاعبة محترفة وآخرى هاوية، وفي الوقت الذي ستتنافس فيه جميع الفرق في اليوم الأول والثاني، وسيشهد الثالث تنافساً بين اللاعبات اللاتي حققن المراكز الـ 15 الأولى واللاتي سيسعين للوصول إلى منصة التتويج، وستتنافس اللاعبات المحترفات المشاركات في الجولة الأوروبية للسيدات للحصول على اللقب الفردي لجائزة بطولة فاطمة بنت مبارك للسيدات التي فازت فيها عام 2016 الأميركية «بيث ألن»، والهندية «أديتي أشوك» عام 2017، كما ستقام البطولة وفق طريقة مجربة ومعتمدة لاقت نجاحاً كبيراً، بما فيها بطولة «ألفرد دنهل لينكس» باسكتلندا، وبطولة «إيه. تي. آند تي بيبل» للمحترفين بأميركا.

نمو وإقبال

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: حريصون على استدامة شراكة أبوظبي العاصمة العالمية للرياضة مع الفعاليات والبطولات الكبرى للغولف، لاسيما في ظل تحقيق اللعبة معدلات نمو وإقبالاً كبيراً وحضوراً جماهيراً غفيراً واهتماماً إعلامياً غير مسبوق، الأمر الذي يقودنا لتعزيز تلك النجاحات بطرق جديدة تعمل على تشجيع وإشراك المحترفين وعشاق الرياضة في نفس المنافسة لضمان استمرارية هذه الفعاليات بمستوى الجذب العالمي.

وأضاف: يشكل الموعد الجديد وطريقة التنظيم دلالة على أن بطولة فاطمة بنت مبارك ستقدم تجربة لا مثيل لها، ونسخة جديدة كلياً بالنسبة للمحترفين.