افتتاح قرية مهرجان «دلما للمحامل الشراعية» اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تفتح اليوم القرية التراثية لمهرجان سباق دلما البحري الثاني للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، أبوابها للجماهير من عشاق التراث الوطني الأصيل، وذلك بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومن المقرر أن يفتتح القرية أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا بصحبة أعضاء اللجنة العليا.

‫وتضم القرية مجموعة من الأجنحة المتخصصة في التراث الوطني بمختلف أنواعه، لا سيما التراث البحري وطرق صناعة المحامل والغوص لصيد اللؤلؤ.

وتبلغ مساحة قرية السباق 5 آلاف متر مربع، وسوف تشهد إقامة مجموعة من الفعاليات المتميزة وعلى رأسها المسابقات الخاصة التي تم تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين، إضافة إلى مجموعة مستحدثة من الفعاليات التي ترتبط بالتراث الوطني الأصيل، ولا سيما كل ما يخص أهل البحر وكذلك الصناعات اليدوية وأيضاً الأكلات الشعبية المعروفة.

في الشأن نفسه وصلت المحامل المشاركة في السباق إلى جزيرة دلما أمس الأول بناء على قرار اللجنة العليا التي أوصت بضرورة التواجد في الجزيرة قبل وجود أية معوقات تقف أمام وصول المحامل إلى مكان انطلاقة المنافسات، وتخضع المحامل لفحوص فنية دقيقة من جانب اللجنة الفنية برئاسة ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وحددت اللجنة الفنية المواصفات الخاصة بالمحامل المشاركة، ولا سيما أنها أكدت ضرورة التزام الجميع هذه المواصفات، مع وضع بند يعطي اللجنة الحق في استبعاد أي محمل يخالف هذه المواصفات.

ويشارك في مهرجان دلما الثاني البحري 116 محملاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة، بحسب إحصائيات اللجنة المنظمة التي أغلقت باب التسجيل في السابع عشر من الشهر الجاري، ويعد الرقم الحالي وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات هذه الفئة، وكانت اللجنة العليا قد أعلنت تخصيص 25 مليون درهم جوائز للفائزين، كما رفعت اللجنة عدد السيارات التي سوف يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى إلى خمس سيارات بدلاً من واحدة، وذلك بهدف تحفيز المشاركين على مزيد من الندية والإثارة خلال المنافسات.

ويقام سباق دلما التاريخي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومجلس أبوظبي الرياضي، في إطار احتفالات الدولة بعام زايد.

ثقة

من جانبه، أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن ثقته التامة بالتزام المشاركين في مهرجان دلما التاريخي الثاني اللوائح والقوانين المنظمة للسباق، مشيراً إلى أن كل شخص يعرف ما له وما عليه وسبق أن تم التأكيد على الجميع بكافة التعليمات خلال الاجتماع التنويري.

وأكد أن اللجنة العليا هي الجهة المنوط بها حل أية طوارئ قد تحدث على الساحة خلال السباق، وطالب الجميع بحتمية الالتزام التام بقواعد الأمن والسلامة إضافة إلى حتمية الالتزام بالحفاظ على البيئة البحرية. مشدداً أن اللجنة العليا تسعى دائماً لتوفير كافة متطلبات النجاح لهذا الحدث التاريخي، مشيراً إلى أن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ضاعفت من قيمة السباق، ووجه الشكر إلى سموه على الاهتمام البالغ بكل كبيرة وصغيرة، مشيراً إلى أن سموه دائم الاطلاع على كافة التجهيزات.

دعم

بدوره، أوضح عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن مهرجان سباق دلما يأتي استكمالاً لمسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في صون الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، من أجل تكثيف جهود صون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة ودعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات التراثية.