بلدية دبي رقم «1» في بولينغ دورة الشيخة هند

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي-متابعة: عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، وشهدت الدورة انفراد بلدية دبي بذهب فردي وفرق بطولة البولينغ التي جرت فعالياتها أول من أمس في مركز دبي الدولي للبولينغ، حيث توجت هيرينا بذهب الفردي برصيد 410 نقاط فيما كان الفرقي برصيد 1595 نقطة وحلت النيابة العامة في المركز الثاني في الفرقي فيما نالت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثالث وفي الفردي حلت جاكلين ميرو من مؤسسة دبي للمرأة في المركز الثاني برصيد 401 نقطة وفي المركز الثالث جاءت لاعبة مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف ليلة ليانو برصيد 371 نقطة.

مخرجات ممتازة

وأشادت موزة المري رئيسة اللجنة المنظمة لدورة الشيخة هند الرياضية للسيدات في نسختها السادسة بمخرجات بطولة البولينغ التي جرت فعالياتها أول من أمس وسط تنافسية عالية تبشر بمخرجات جيدة من اللاعبات المواطنات يلتحقن بمنتخبنا الوطني للبولينغ حيث كانت معدلات التسجيل والنقاط عالية بين جميع المتنافسات لافتة إلى أن مشاركات لاعبات مقيمات بمستوى احترافي عال من شأنها أيضاً أن تكسب لاعباتنا خبرات تنافسية قوية.

شكر وعرفان

وعبرت المري عن شكرها وتقديرها لاتحاد الإمارات للبولينغ وإلى مركز دبي الدولي للبولينغ على جهودهما الكبيرة في الدعم الفني والتنظيمي للبطولة وهو الأمر الذي جعلها نسخة مرضية للجميع خالية من أي احتجاجات واعتراضات على النتائج ولا البيئة التنافسية حيث كان كل شيء مثالياً وخرجت البطولة مرضية للجميع ولا يوجد خاسر في مثل هذه التجمعات فالكل فائز، لأن مثل هذه التجمعات الرياضية يهدف إلى تقارب الموظفات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ليكن عائلة واحدة وهو ما تحقق بنجاح.

إنجاز مستحق

ووصفت مريم بن فهد رئيس فريق الريم النسائي في بلدية دبي فوز فريق البلدية بذهبيتي الفردي والفرقي في بطولة البولينغ ضمن فعاليات دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات بالإنجاز المستحق وأنه ثمرة الجهود المتكاملة والتحضيرات المبكرة لفرق البلدية قبل وقت كاف من انطلاقة البطولة، فكان الإنجاز ثمرة هذه الجهود المتكاملة وروح الفريق الواحد حيث تعمل جميع فرق البلدية بما فيها فريق البولينغ كأسرة واحدة ما ينعكس إيجاباً على النتائج العامة.

بطولة متميزة

وتوجهت بن فهد بالشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها للدورة التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهو أمر يجعل الجميع يفخر بالمشاركة في هذه الدورة فضلاً عن المكاسب التي تعود على المشاركات من ممارسة نشاط بدني تنافسي يجعل من الرياضة أسلوب حياة دائماً لهن بجانب الصداقات والتعرف إلى معارف جديدة من الدوائر والمؤسسات الأخرى وهو جانب اجتماعي مهم ويعد من أهم الأهداف التي تدعو لها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي فلهم أيضاً الشكر على جهودهم المقدرة مؤكدة أن الإنجــاز الذي تحقق سيكون حافزاً لبقية فرق البلدية على مواصلة التميز في كافة الألعاب سواء الجماعية أو الفردية.

هدى النوبي: فخورة بإنجازات مواطنات النيابة العامة

عبرت هدى النوبي المشرف العام على فرق النيابة العامة في دبي المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، عن فخرها واعتزازها بفريق البولينغ، رغم إحرازها للمركز الثاني في الفرقي وهو كان مرشحاً بقوة للمركز الأول، ومكمن الفخر والاعتداد أن فريق النيابة العامة للبولينغ هو الفريق الوحيد في الدورة المكون بالكامل من لاعبات مواطنات، فيما تضم الفرق الأخرى التي تميزت في الدورة لاعبات محترفات متخصصات في البولينغ، وبعضهن تعد البولينغ لعبتها الأم، بعكس لاعبات النيابة فهن هاويات، لذا يعد المركز الثاني والميداليات الفضية مركزاً أول وإنجازاً كبيراً في مواجهة فرق ولاعبات متخصصات في البولينغ.

وحول عدم الاستعانة بلاعبات محترفات متخصصات في البولينغ بالرغم من أن اللوائح المنظمة للدورة تتيح ذلك تقول النوبي إن فلسفة النيابة العامة في إشراك لاعبات مواطنات فقط وموظفات في النيابة العامة العمل على صقل مواهب اللاعبات المواطنات وإكسابهن خبرات تنافسية قوية عبر هذه الدورة التي تعد الرقم واحد في الدولة لموظفات الدوائر والمؤسسات الحكومية، وهو أمر من شأنه أن يمد المنتخبات الوطنية بلاعبات مميزات.

أمل سعد: لعبنا لأجل الذهب وراضيات بالبرونز

أكدت أمل سعد عبدالعزيز المشرف العام على فرق القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، أن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للبولينغ شارك في البطولة بتطلعات وآمال التتويج بالذهب، وذلك من واقع الجاهزية والتحضيرات المبكرة واهتمام القيادة العليا بالفريق فكانت التوقعات ذهب الفرقي وتميزاً جماعياً للفريق، لكن الحظ عبس لهن في عدد من الرميات الناجحة وكانت كفيلة بترجيح كفة الفريق.

وعبرت عن رضائها الكامل عن اللاعبات وما قدمن من مستويات وأداء راق في المواجهات وهو الأمر الذي يجعل الكل راضياً عن المركز الثالث والميدالية البرونزية لأن الفريق لم يقصر وقدم كل ما عنده لكن الحظ لم يكن حليفاً لهن.

وأكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتوقف عند بطولة البولينغ والدورة ما زالت متواصلة وفيها العديد من البطولات سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية يمكن أن تتميز فيها وتحرز المراكز الأولى.

وأوضحت أن جميع فرق القيادة العامة في شرطة دبي تواصل تحضيراتها بقوة لأجل أن يكون لها موقع بارز في منصات التتويج خاصة في الألعاب الجماعية التي تعول عليها كثير بجانب الألعاب الفردية لافتة إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تخوض مواجهة مهمة اليوم في الكرة الطائرة في نصف النهائي ومنها إلى المواجهة النهائية ومن ثم منصة التتويج .

اليوم.. نصف نهائي الطائرة

تنطلق في تمام الرابعة من عصر اليوم مواجهات نصف نهائي بطولة الكرة الطائرة في دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات بمباراتين ويلتقي في المباراة الأولى القيادة العامة لشرطة دبي ضد هيئة الطرق والمواصلات، بينما يلتقي فريقا النيابة العامة وهيئة كهرباء ومياه دبي في المباراة الثانية.

هند الحمادي: بطولة ناجحة

وصفت هند الحمادي لاعبة منتخبنا الوطني للبولينغ فعاليات بطولة البولينغ بالناجحة وأنها حفلت بالندية والقوة في كافة فئاتها رغم وجود لاعبات أجنبيات مميزات في بعض المؤسسات إلا أن اللاعبات المواطنات أظهرن مستويات جيدة وهي كلاعبة منتخب ومتخصصة في البولينغ سواء كلاعبة أو مدربة وإدارية تسعد بهذه المخرجات للبطولة ومتمنية أن تواصل اللاعبات مشوارهن مع اللعبة .

راوية حميش: القادم أفضل

أكدت راوية عبد الحق حميش لاعبة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن عدم حصولهن على أحد المراكز الأولى في مواجهة أول من أمس في بطولة البولينغ لا يعني بأن «ديوا» رفعت الراية البيضاء، مؤكدة أن هذه النتائج ستكون دافعا لهن للتعويض في بقية البطولات في مختلف الألعاب، سواء الجماعية أو الفردية، وسيكون القادم أفضل.