ناشئة خورفكان يرفعون كأس دوري تنس الطاولة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق كل من الناشئ ماجد خلفان النقبي وعبد الله راشد خميس وخالد محمد عبدالله من ناشئة خورفكان، فوزاً مستحقاً بكأس المركز الأول في دوري ناشئة الشارقة لتنس الطاولة، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وفاز سعود محمد عبدالله ومنصور أحمد راشد ومحمد سعيد عبد الله لاعبو مركز ناشئة كلباء بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من يوسف علي عبد الرحمن وعلي عيسى الشيباني وعبد الرحمن محمد الكمالي من مركز ناشئة واسط، وأقيمت منافسات الدوري في مركز ناشئة مليحة بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 21 لاعباً من المنتسبين لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية، وأقيمت البطولة في أجواء تنافسية، لتحقيق مجموعة من الأهداف، كان في مقدمتها اكتشاف الناشئة الموهوبين في رياضة تنس الطاولة.