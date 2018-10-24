رحيل رئيس الاتحاد الآسيوي الأسبق للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أرسل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برقية عزاء ومواساة إلى اتحاد ماليزيا للشطرنج لوفاة داتو تان عاشق الشطرنج والفروسية، الرئيس الأسبق للاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة سابقاً، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 عاماً في مدينة كوالالمبور في بلده ماليزيا، بعد حياة حافلة بالعطاء والتميز في مجالي الشطرنج والفروسية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي للشطرنج قد قام قبل عام بتقديم جائزة تقديرية رفيعة المستوى إلى الفقيد عن مجمل أعماله في النهوض باللعبة في ماليزيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وتهيئة الأجواء لنشر اللعبة في الصين وإطلاق التنين الصيني من قلعته ليهيمن على رقعة الشطرنج العالمي التي توجت مؤخراً باكتساح الصين للأولمبياد العالمي للشطرنج 2018.