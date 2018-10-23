غولف الإمارات رابع البطولة العربية

المصدر: Ⅶ تونس - فائز بجبوج

أنهى منتخبنا الوطني للرجال للغولف، مشواره في البطولة العربية الـ38 التي اختتمت أول من أمس في ملعب مركب قمرت بالعاصمة التونسية تونس، محتلاً المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، التي شهدت مشاركة 13 دولة عربية، مثّلها أكثر من 55 لاعباً، بعد أن جمع منتخبنا 872 ضربة، فيما احتفظ المنتخب المغربي باللقب للعام الثاني على التوالي، بمجموع 823 ضربة، بينما تونس صاحبة الاستضافة جاءت في المركز الثالث بمجموع 866 ضربة، وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، بتتويج المنتخب المغربي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وعلى مستوى الفردي، أحرز اللاعب المغربي أيمن السواعدي المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة بمجموع 274 ضربة، وكانت أفضل نتائج لاعبي منتخبنا الوطني، عبر أحمد سكيك، والذي حل خامساً بمجموع 285 ضربة.

حفل الختام

وأقامت الجامعة التونسية للغولف، حفل ختام النسخة 38 للبطولة بفندق ريزيدنس قمرت تونس، مكان إقامة الوفود، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، والمنصف شلفان المدير العام للرياضة بتونس، والسفير اللبناني طوني فرنجية، وعبيد الشحي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في تونس، والقائم بأعمال سفارة السعودية في تونس عصام الجطيلي، وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

تتويج ودروع

وتم خلال الحفل تقديم الكؤوس والميداليات المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى على مستوى المنتخبات والفردي، كما قدمت الجامعة التونسية للغولف، الدروع والهدايا التذكارية للشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، ولجميع الوفود المشاركة والرعاة، وقدم الاتحاد العربي، الدروع التذكارية للجامعة التونسية واللجنة المنظمة، تقديراً للتنظيم الجيد للبطولة، كما تم خلال الحفل، تبادل الدروع التذكارية بين جميع الوفود، وتم دعوة الجميع للعشاء، وسط أجواء رائعة، جمعت أسرة اللعبة في الوطن العربي.