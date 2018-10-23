12 دولة تشارك في مونديال التقاط الأوتاد بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق اكتمال كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق مونديال التقاط الأوتاد «عام زايد 2018» بأبوظبي، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة 12 دولة متأهلة من المنافسات القارية وهي: سلطنة عُمان، الأردن، جنوب أفريقيا، اليمن، النرويج، باكستان، الهند، السودان، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والعراق إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة البلد المستضيف، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، الذي عقد ظهر أمس بنادي أبوظبي للفروسية الذي تقام عليه المنافسات، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية رئيس اللجنة التنفيذية، هيثم اللواتي الأمين العام للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، أحمد القبيسي مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس أبوظبي الرياضي.

وفي بداية المؤتمر رحب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بضيوف الدولة من رؤساء ووفود الدول العربية والأجنبية، وجميع اللاعبين المشاركين في البطولة، موضحاً أن الحدث مهم للغاية، خاصة أنه يتزامن مع مبادرة عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، مشيراً إلى الدعم المتواصل الذي تحظى به رياضة الخيل من القيادة الرشيدة لإعلاء شأن الفروسية، مشيداً بالرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للبطولة.

وأضاف: تعد البطولة بمثابة مهرجان يضم نخبة راقية من نجوم العالم المشاركين من 12 دولة، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد، وإقامة طيبة في بلدهم الثاني الإمارات.

تقدير

من جانبه عبر الدكتور غانم الهاجري، عن سعادته بتنظيم حدث مونديالي جديد في أرض الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي وتنظيم النسخة الثالثة من بطولة التقاط الأوتاد، وقال: إن ثقة الاتحاد الدولي محل تقدير وترحيب كبيرين من قبل الجميع.

وأضاف: هذه الثقة التي نحظى بها لم تأت من فراغ بكل تأكيد، ولكن بسبب السمعة الطيبة التي توفرت لدولة الإمارات، وترحيبها بضيوفها والخبرة التي توفرت لأبنائها من خلال العمل المستمر في مختلف المحافل والصعد.

بدوره، أكد عدنان سلطان النعيمي، أن كل الترتيبات قد اكتملت لاستقبال واستضافة الحدث المهم وقال: يسرنا أن نضع أيادينا مع إخواننا في الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، ونسهم معهم في مسيرة الاتحاد وتنظيم البطولة لتخرج في ثوب جميل.

وأضاف: بذلنا جهداً مقدراً في الفترة الماضية حتى نكون على قدر الثقة التي توفرت لنا من قبل الاتحاد الدولي في استقبال البطولة، ودون شك التنظيم يعتبر مكسباً كبيراً لرياضة الإمارات وتطوير للعبة على الصعيدين المحلي والعالمي.

بدوره أعرب أديب الحمادي عن سعادته باستضافة بطولة كأس العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد وعن تفاؤله بحصول فرسان الإمارات على نتائج جيدة، مبيناً أن المنتخب الإماراتي استعد للبطولة بتدريبات محلية ومعسكر خارجي في جنوب أفريقيا.

أحداث

من ناحيته، بين أحمد القبيسي أن استضافة الإمارات لمونديال الأوتاد يأتي متزامناً مع العديد من الأحداث العالمية المهمة، التي سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة بالإمارات مثل كأس العالم للأندية والبطولة الآسيوية والأولمبياد الخاص وغيرها من المنافسات، وأن ذلك أبلغ دليل ثقة الاتحادات الدولية بمقدرة الإمارات على التنظيم الجيد.

كما رفع هيثم اللواتي، أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرعاية مونديال التقاط الأوتاد في نسخته الثالثة، ذاكراً أن هذه الرعاية فقط منحتهم عنواناً عريضاً بنجاحها وأن كل الاحتياجات ستكون متوفرة.

شعار

تم تدشين لوغو وشعار البطولة الذي يحتوي على صورة فارس يمتطي صهوة الخيل، وفي يده رمح، وهو ملتقط أحد الأوتاد، ومجسم لقلعة قصر الحصن، الذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية في الدولة، وذلك عقب نهاية المؤتمر مع قطع تورتة البطولة.