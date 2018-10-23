اكتمال مربع «الأربعة الكبار» لطائرة دورة الشيخة هند

المصدر: Ⅶ دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، وشهدت الدورة أمس، اكتمال مربع الأربعة الكبار المرتقين إلى نصف نهائي الكرة الطائرة، فيما تواجه النيابة العامة بلدية دبي في الرابعة من عصر اليوم، في تحدٍ خاص في كرة اليد.

مربع الكبار

خطفت أربعة فرق بطاقات المربع الذهبي في بطولة الكرة الطائرة، حيث ترقى عن المجموعة الأولى فريق القيادة العامة لشرطة دبي، محتلاً المركز الأول، فيما نال البطاقة الثانية في المجموعة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، محتلاً المركز الثاني، لتغادر البلدية البطولة باحتلال فريقها المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، بلغ فريق النيابة العامة مربع الذهب بحصوله على المركز الأول، فيما نال فريق هيئة الطرق والمواصلات، البطاقة الثانية عن المركز الثاني، وبذلك يلتقي في المباراة الأولى غداً الأربعاء، القيادة العامة لشرطة دبي، ضد هيئة الطرق والمواصلات، وفي المباراة الثانية، يلتقي فريقا النيابة العامة مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

تحدي اليد

وتشهد بطولة كرة اليد، تحدياً من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي النيابة العامة في دبي وبلدية دبي، حيث تعد المباراة غاية في الأهمية للفريقين، بما يضمان من لاعبات مميزات، يشكلن عماد منتخبنا الوطني لكرة اليد، وهو الأمر الذي يجعل من المواجهة بطولة خاصة بين الفريقين.

جاهزية الإسعاف

وأكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، جاهزية فرق الإسعاف الكاملة للأدوار المهمة في الدورة، سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية عبر مركبة إسعاف (الوردي)، أو المستجيب النسائي، لافتاً إلى أن مشاركة المؤسسة في دورة (الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات)، تنبع من حرص اللجنة النسائية بها على التنافس الشريف بين موظفات المؤسسة من ناحية، وأخواتهن من موظفات الدوائر الحكومية بدبي من ناحية أخرى، بما يتيح التجمع الأسري بينهن، ويثري الروح الرياضية، ويقوي الانخراط في ممارسة الرياضة البدنية، ويعزز من توعية الموظفة بأهمية الحركة والنشاط لصحة المرأة، وجعل الرياضة أسلوب حياة، كمبدأ حياتي مستمر، خاصة أن الدورة تحمل اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وكلها عوامل تجعل الكل يفخر بالمشاركة فيها

مسيرة التميز

وقال بن دراي إنه يأمل لمسيرة التميز والنجاح للرياضة، أن تتواصل مع انطلاق دورة سمو الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وأن تخرج المتسابقات منها بمزيد من الاستفادة والشعور بالرضا، بغض النظر عن الفائز وغير الفائز، وكل الأمنيات الطيبة لجميع المشاركات.

تغطية ناجحة

وأوضح بن دراي أن المؤسسة ستوفر مركبة إسعاف (الوردي)، أو المستجيب النسائي، بطاقم نسائي كامل، في مجمع ستار كومبليكس خلف العربي سنتر، لتغطية منافسات اليد والطائرة والسلة والبادمنتون وتنس الطاولة، كما تم من قبل بنجاح، تغطية بطولة الدراجات الهوائية، وبطولة الجري، بمركبة إسعاف إضافية، من نوع المستجيب النسائي (الوردي)، وتوفير دراجات نارية وهوائية للإسعاف السريع.

شركاء النجاح

ومن جانبها، أعربت فوزية فريدون مديرة النسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، عن شكرها وتقديرها لمؤسسة دبي للإسعاف، ووصفتهم بشركاء التميز ونجاح الدورة، فهم عنصر مهم لا غنى عنه في جميع مسابقات البطولة وأدوارها، وهم يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص منذ انطلاقة البطولة، فلهم الشكر والتقدير.

فاطمة الحميدان: جاهزة للتميز

أرجعت فاطمة عصام الحميدان لاعبة فريق الكرة الطائرة في النيابة العامة في دبي، أسباب عدم مشاركتها في النسخة الخامسة من دورة الشيخة هند الرياضية، إلى عدم بلوغها السن القانونية المسموحة للمشاركة، وكانت آنذاك دون الثامنة عشرة، مؤكدة جاهزيتها للتميز في النسخة السادسة بوصفها أصغر لاعبة، وتحظى بدعم كامل من والدها النائب العام في دبي وجميع أفراد أسرتها.

اللجنة الفنية.. إحصائيات ومتابعة

تميزت اللجنة الفنية في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، التي تضم : جمال السويسي رئيس اللجنة وأمنة الخالدي منسقة اللجنة وعضوية أنس الفواعير، بسرعة الرصد والمتابعة الفورية لجميع مسابقات الدورة ومد الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في الدورة وجميع وسائل الإعلام بالنتائج والإحصائيات لكل المباريات في ليلتها مما جعل الفرق تتابع موقفها في كل بطولة لحظة بلحظة.