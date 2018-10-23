دولية العين للجوجيتسو تنطلق الجمعة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد مدينة العين لاستضافة أبطال الجوجيتسو من 45 دولة ليتنافسوا على بساط بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستنطلق في نسختها الخامسة يوم الجمعة المقبل في نادي العين، وتقام المنافسات لفئات الكبار والأساتذة وفوق 17 عاماً، وسيتم تخصيص اليوم الأول من البطولة لمنافسات «بدون بدلة» للاعبين المشاركين، واليوم الثاني لمنافسات «البدلة»، في مشهد دولي يؤكد مستوى النجاح الذي حققته البطولة على مدار نسخها السابقة باستقطاب أبطال الرياضة فوق 17 عاماً من كافة الجنسيات.

وتم إغلاق باب التسجيل للبطولة 20 الجاري، وسط إقبال واسع على المشاركة من مختلف فئات اللاعبين واللاعبات من جميع الفئات كما تتمتع البطولة بأهمية خاصة كونها توفر للمشاركين فرصة الاحتكاك المباشر مع محترفين عالميين في رياضة الجوجيتسو،وتعد البطولة من أبرز الفعاليات المحلية المعتمدة ضمن أجندة الموسم الجاري للجوجيتسو 2018 - 2019، وهي عامل ومساهم أساسي في تجهيز لاعبي منتخباتنا وصقل مواهبهم.

استقطاب

وقال منصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو:نفخر بتنظيم هذه البطولة الدولية في نسختها الخامسة على التوالي واستقطابها لنجوم من أكثر من 45 دولة يتنافسون للوصول إلى منصة التتويج والظفر بالذهب، في خطوة ستسهم في تعزيز إمكانات شباب وشابات الإمارات وتسليط الضوء على تطور أدائهم المذهل بطولة تلو الأخرى.

كما نتطلع قدماً لمشاهدة ما سيقدمه محترفو الرياضة المشاركون ببطولة العين من قدرات على ساحة الاختبار العملي، متمنين لهم وللأبطال المشاركين من كافة أنحاء العالم التوفيق، وتقديم مستوى منافسة يمثل روح وقيم رياضة الجوجيتسو.

علامة مميزة

وأضاف: بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو تعد علامة مميزة في الروزنامة السنوية لاتحاد الجوجيتسو، ويسرنا رؤية الإقبال الجماهيري الكبير على حضور بطولات الجوجيتسو المحلية، ولا سيما في مدينة العين كما شهدنا الأسبوع الماضي وفي النسخ السابقة من البطولة، الأمر الذي يؤكد الانتشار الكبير لرياضة الجوجيتسو واتساع دائرة الاهتمام بها عاماً بعد عام، سواء كان من اللاعبين أو العائلات، فنحن نعتبر ذلك ثمرة لجهود الاتحاد المستمرة للارتقاء بهذه اللعبة المتميزة التي حظيت بقاعدة جماهيرية كبيرة في الدولة «.

تعاون

وبدوره، قال خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي العين للألعاب الرياضية: نتشرف باستضافة البطولة في نادي العين في نسختها الخامسة، ونؤكد التزامنا بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتنظيم حدث يليق بهذه البطولة، وتهدف البطولة إلى تعزيز مكانة محترفي الإمارات في التصنيف العالمي.

وأشاد خويطر بحماس محترفي الدولة للّعب في مواجهة اللاعبين واللاعبات المشاركين بمنافسات البطولة، مشيراً إلى أن النجاح لا يكتمل إلا بالمواصلة والمثابرة والحفاظ على الإنجازات، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى تعزيز مكانتهم على مستوى التصنيف العالمي، وجمع المزيد من النقاط ليرفعوا من مكانتهم ضمن التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفوز باللقب ضمن فئتهم في ختام الموسم الرياضي 2018 - 2019.

دعم

وتحظى بطولة العين الدولية للجوجيتسو 2018 بدعم من شركة أبوظبي للإعلام وهي الشريك الإعلامي الرسمي، وبالمز الرياضية، الشريك الاستراتيجي، وشركة إعمار العقارية، إلى جانب بريمير موتورز ولاند روﭬر شريكا السيارات الحصريين، وقنوات أبوظبي الرياضية وهي القناة الرياضية الرسمية ومصرف أبوظبي الإسلامي،الشريك الماسي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية،شريك الطاقة، والشريك الحكومي المتمثل بوزارة الداخلية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية»صحة«وهي شركة الرعاية الصحية، إلى جانب الشركاء الذهبيين والمتمثلين في دولفين للطاقة، وآفاق الإسلامية للتمويل، والمسعود للسيارات، وكافالو، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، والإمارات العالمية للألمنيوم ودائرة الثقافة والسياحة، إلى جانب الشركاء الداعمين والمتمثلين بمجلس أبوظبي الرياضي ودائرة التعليم والمعرفة، والشريك الفضي وهو مجموعة الصقر المتحدة وجريدة الاتحاد وهي الجريدة العربية الرسمية.

تغطية

أكد يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، إلى وضع جميع إمكانات»أبوظبي الرياضية) وخبراتها الفنية والتقنية والإعلامية لتوفير تغطية متكاملة لمتابعي رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم العربي وفق أعلى مستويات الاحترافية والموضوعية، من خلال مواكبتها للبطولات المحلية بشكل خاص. وأشار إلى أن تغطية فعاليات البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو تدعم مهمتها في نشر هذه الرياضة على مستوى الدولة وتوسيع قاعدة ممارسيها وتعزيز قدراتها التنافسية، إلى جانب تسليط الضوء على المهارات الشابة التي بات أبناء وبنات الإمارات يتمتعون بها في طريقهم للمنافسة على الألقاب العالمية.