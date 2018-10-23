500 مشاركة في فعاليات يوم المرأة للرياضات الموحدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

بالتعاون بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، انطلقت السبت الماضي، في مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية، فعاليات «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، والذي شهد على مدار يوم كامل إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع المحلي من الفتيات والسيدات، اللاتي قدمن للمشاركة في يوم حافل بالألعاب والأنشطة البدنية احتفالاً بالمرأة على اختلاف قدراتها الرياضية، وشاركت 500 من الفتيات والسيدات من جميع الأعمار والمستويات الرياضية في منافسات وديّة بمختلف الرياضات، منها كرة السلة وكرة القدم وتنس الطاولة، بالإضافة إلى البوتشي واللياقة البدنية، كل ذلك وسط أجواء احتفالية إيجابية عززت من عزيمة الرياضيات المشاركات من أصحاب الهمم وحفزتهن على إظهار طاقاتهن الكامنة.

شكراً «أم الإمارات»

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات: عقب النجاح الكبير الذي شهده يوم المرأة للرياضات الموحدة، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، لدعمها اللامحدود بينما نواصل جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة كنمط حياة صحي ومثالي، أياً ما كان العمر أو القدرة البدنية، وأضافت: جاءت هذه الفعالية لتمثّل منصة جمعت المنافسات الودية مع معاني التسامح والاندماج والتعاون بين كافة فئات المجتمع، والأهم من ذلك كانت بمثابة احتفالية بالفتيات والسيدات من أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة.

ولم نكن لنشهد هذا النجاح لولا دعم وتفاني فريق مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ولهم منا كل الشكر، وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع، أن يوم المرأة للرياضات الموحدة هو واحد من فعاليات عديدة تفخر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بتنظيمها للمجتمع النسائي بدولة الإمارات، سعياً من الأكاديمية لتوفير بيئة رياضية مثالية وكافة المرافق العالمية المستوى اللازمة لتحفيز المرأة في المجتمع الإماراتي من كافة الأعمار والقدرات الرياضية على تحقيق طموحها.

المشاركة الفعالة

وبدورها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: في هذا اليوم، وفِي شهر أكتوبر نحتفي بالرياضات الموحدة النسائية التي تجمع الرياضيات من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية والرياضيات من غير أصحاب الهمم، لنجتمع جميعاً من كل إمارات الدولة لنمكّن فتيات دولة الإمارات من المشاركة الرياضية الفعالة ورفع المستويات الفنية لهن، وتعتبر شراكتنا في الأولمبياد الخاص الإماراتي مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في هذا اليوم ترجمةً لاستراتيجيتنا والتوجيهات الكريمة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، بدعم الرياضات النسائية في الدولة وتقديم كافة أشكال الدعم للفتيات الإماراتيات في هذا القطاع الهام.

دعم

قالت مريم عيد المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي على هامش زيارتها للفعالية الأولى من نوعها: نعمل اليوم في الأولمبياد الخاص الإماراتي، على دعم رياضات أصحاب الهمم النسائية وتمكينهن بشكل أكبر، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة وأم الإمارات.