«دبي فستيفال سيتي» يستضيف كرنفال الأسبوع

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يستضيف دبي فستيفال سيتي، المشروع الضخم المتكامل من تطوير وإدارة مجموعة الفطيم العقارية، كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي لتحدي دبي للياقة 2018.

يقام كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي في بداية التحدي الذي يستمر شهراً كاملاً يومي 26 و27 أكتوبر، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الحافلة التي تقام في مختلف أنحاء الوجهة، لتقدم للسكان والزوار تجربة شيقة في غاية المتعة.

وانطلاقاً من الرغبة بجعل اللياقة متاحة للجميع، يقدم كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي أنشطة متنوعة في دبي فستيفال سيتي مول لتناسب مختلف الاهتمامات والفئات العمرية ومنها اليوغا وسباق الحواجز وجدار التسلق وتنس الطاولة ولعبة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) والجدار المتحرك ولعبة تسديد أهداف كرة القدم وتحدي «كروس بار» بالإضافة إلى حصص الرقص والزومبا وغيرها في منطقة فستيفال باي. كما أن هناك حصصاً مخصصة للياقة تشمل الجيوجيتسو البرازيلي ومواي تاي والملاكمة على مدار اليوم.

مشاركة

كما تتضمن الأنشطة الأخرى بعض الحصص المخصصة حصرياً للسيدات، التي يشاركن من خلالها في دروس اليوغا وكروس فيت والكيك بوكسينغ والمزيد من النشاطات تحت إشراف مختصين محترفين من «غوافا باس». وبالطبع لم ننس الأطفال، فهناك الكثير من الأنشطة المناسبة لهم كالتسلق ولعبة الروديو والنطاطات وسنوك بول والحصص التدريبية للياقة ومناطق ألعاب الصغار في منطقة الأطفال.

وللباحثين عن الأنشطة المقامة في الأماكن المغلقة، تتوافر العديد من الخيارات ومنها مركز التجديف الافتراضي والرحلة الافتراضية من «لي ميلز» والتي تجمع بين حركات الدراجات التي تتطلب طاقة عالية مع متعة السير في عوالم رقمية مذهلة. وتستمر النشاطات من فستيفال باي على طول الممشى الرائع وصولاً إلى المرسى بلازا مع مسابقات «قارب التنين» الحافلة بالحماس والإثارة، فيما تتوافر قوارب الكاياك لمحبي الرياضات المائية والراغبين في ممارسة الأنشطة الممتعة والمحفزة للياقة في الماء.

عرض

واحتفالاً بالكرنفال الافتتاحي، يقدم دبي فستيفال سيتي مول كذلك عرضاً مذهلة بالألعاب النارية بالإضافة إلى عرض خاص في المعلم المميز «تخيّل» في فستيفال باي. ولمواكبة فكرة اللياقة التي تقوم عليها الفعالية، توجد العديد من مناطق المأكولات والمشروبات التي تقدم عدداً من الخيارات الصحية من العصائر والساندويشات.

من جانبه، قال سامر ظبيان، رئيس وحدة العقارات السكنية والتجارية في مجموعة الفطيم العقارية: «تشرفنا استضافة كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي لفعاليات تحدي دبي للياقة لهذا العام، فهي مبادرة قيّمة تجمع السكان والسياح من مختلف الأعمار والاهتمامات للمشاركة في أنشطة اللياقة وفعالياتها والمساهمة في مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأضاف: «نشجع في فستيفال سيتي المجتمعات والزوار باستمرار على عيش حياة صحية، فنحن نمثل وجهة لأسلوب الحياة الفريد ونتطلع دوماً لاستضافة الفعاليات المماثلة للوصول إلى مجتمع صحي نشيط وسعيد».

نجاح

بدوره، أوضح ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية بدبي: «بعد النجاح الكبير الذي حققناه في الحفل الختامي لتحدي دبي للياقة العام الماضي، نتشرف باستضافة حفل الافتتاح لهذا الموسم في عطلة نهاية الأسبوع.

ونحن في غاية الحماس للمشاركة في هذه المبادرة، لذا دأبنا على إعداد كرنفال متكامل مع باقة من أنشطة اللياقة البدنية بما في ذلك تخصيص ركن للأطفال وتمارين تخطي الحواجز ومنطقة للصحة والعافية وناد رياضي خاص للسيدات، بالإضافة لتحدي ممارسة الرياضة مدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً.

وكلنا ثقة بأن المتسوقين وعشاق الرياضة في دبي سيستمتعون بالعروض والأنشطة التي نعتزم تقديمها، ولا سيما العرض المذهل للألعاب النارية وعرض تخيل المصمم خصيصاً لهذه المناسبة. وباختصار، نتطلع إلى توفير تجربة لا تُنسى للمتسوقين في عطلة نهاية الأسبوع».