النصر بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق النصر لقبه الرابع في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة بفوزه على جاره الوصل في نهائي النسخة 13بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر بنتيجة 97-87، بعد مباراة مثيرة أحكم فيها النصر قبضته على النتيجة منذ بدايتها، ليتوج النصر بالكأس الغالية.

وعقب انتهاء المباراة، قام اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بتتويج أبطال النصر بالكأس والميداليات الذهبية والوصل بالميداليات الفضية بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة، عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر، نبيل عبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب بنادي الوصل، عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين ومجلس إدارة الاتحاد.

وفي تفاصيل المباراة، عرف النصر كيفية حسم انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة في الفترتين الأولى والثانية "28-12 و35-30"، ما أتاح للنصر الصمود في وجه الصحوة المتأخرة للوصل الذي نال لاعبوه الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة "22-17 و"23-17" ولم تكن كافية للوصل في العودة بنتيجة المباراة.

وكان النصر فاز بأول ثلاث ألقاب في البطولة مواسم "2007-2008 و2008-2009 و2009-2010"، فيما خسر الوصل فرصة إضافة لقبه الثاني بعد أن توج بها موسم 2010-2011.

أدار المباراة طاقم تحكيم دولي مكون من يعقوب غابش وحسن حاجي وسالم الزعابي وراقبها محمد الشمري.