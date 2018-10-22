النصر والوصل.. ديربي الطموحات المشروعة على أول ألقاب السلة

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

يتجدد الديربي اليوم بين النصر والوصل بعد 72 ساعة فقط من ديربي الناديين في كرة القدم، وسيكون هذه المرة في كرة السلة من خلال المواجهة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في نسخته الـ 13 بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر في الخامسة والنصف مساء، في مباراة يتطلع فيها كل فريق لحصد أول ألقاب الموسم الجديد. وسبق للفريقين أن التقيا في آخر نهائي بينهما في ختام الموسم الماضي في كأس الاتحاد للاعبين المواطنين ونجح خلاله النصر بالفوز على جاره الوصل «93-81» ونال لقب البطولة.

المشوار للنهائي

ووصل الفريقان للمباراة النهائية بعد مشوار ناجح بتخطيهما عقبة الدور نصف النهائي، بعد أن حجز النصر مقعده للنهائي بفوزه العريض على الشارقة «100-78»، فيما ضمن الوصل مقعده في النهائي بفوزه في المربع الذهبي على حامل اللقب شباب الأهلي بنتيجة «94-87»، ويطمح النصر للقبه الرابع في المسابقة، بعد أن توج بألقاب النسخ الثلاث الأولى مواسم 2007-2008 و2008-2009 و2009-2010، يقابله طموحات مشروعة للوصل الساعي للقبه الثاني عقب فوزه بلقب النسخة الرابعة موسم 2010-2011.

أوراق مهمة

ويعول السوري همام كركوكلي مدرب النصر في مواصلة النصر على استعادة بريقه عقب إنجازه الأول تاريخياً للموسم الماضي ببلوغ نهائي بطولة الدوري والفوز بكأس الاتحاد، على نخبة من عناصره الدولية، يتقدمهم صانعو الألعاب صالح سلطان وطلال سالم، ومن خلفهم محترفون أميركيون على طراز عالٍ، يبرز منهما الجناح الخطر سام يونغ صاحب الخبرة الطويلة في السلة الإماراتية بعد أن أهدى فريقه السابق الأهلي ثلاثة ألقاب خليجية بين عامي 2015 و2017، وعلى الجانب الآخر، يتسلح المصري أحمد عمر مدرب الوصل في عودة فريقه لمنصة التتويج عقب لقبه مع الفريق أبريل الماضي والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على خبرات الكابتن علي عباس، ومن خلفه مجموعة من العناصر أصحاب الخبرة أمثال الشقيقين مبارك وخالد خليفة، بجانب العناصر الشابة التي أثبتت موهبتها على الساحة المحلية يتقدمهم لاعب منتخب الشباب راشد أيمن، ومن خلفهم محترفون أميركيون على مستوى عالٍ من أبرزهم طوني ميتشل الذي سبق له اللعب لثلاث سنوات في دوري المحترفين الأميركي.

حقائق وأرقام

ويعد النهائي الحالي، السادس للنصر في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بعد أن حقق ثلاثة ألقاب، وفشل في إضافة لقبه الرابع على الرغم من بلوغه نهائي 2013 و2014 الذي خسرهما العميد على التوالي أمام الأهلي «44-55» والشباب «86-68»، مقارنة ببلوغ الوصل النهائي للمرة الثالث في البطولة بعد لقبه 2010، واكتفائه بمركز الوصافة في نسخة 2015 حين خسر الإمبراطور أمام الشباب «90-72».

تحديد المراكز

تشهد ملاعب السلة اليوم 3 مباريات أخرى لتحديد الترتيب من الثالث حتى الثامن، حيث يلعب الشارقة مع شباب الأهلي بصالة نادي النصر، لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويلتقي الظفرة والبطائح بصالة نادي الجزيرة، لتحديد المركزين الخامس والسادس، بينما يلتقي بني ياس والجزيرة في صالة نادي أبوظبي الرياضي، لتحديد المركزين السابع والثامن.