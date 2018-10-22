غولف الإمارات يتراجع للمركز الخامس في البطولة العربية بتونس

المصدر: Ⅶ تونس - فائز بجبوج

حافظت المغرب على صدارة البطولة العربية 38 للرجال بالغولف على مستوى الفرق الفردي، في ختام الجولة الثالثة، التي أقيمت أول من أمس، على ملعب مركب قمرت للغولف بالعاصمة التونسية تونس، والتي تشهد مشاركة 12 دولة عربية، وشهدت الجولة مفاجآت من العيار الثقيل في تغير مواقع بقية الفرق، وكذلك الحال بالنسبة لمنافسات الفردي، وتمثلت في تراجع منتخب الإمارات من المركز الثالث إلى الخامس بمجموع 664 ضربة، وتقدم السعودية للمركز الرابع بفارق ضربة عن الإمارات، وحل ثانياً المنتخب التونسي المضيف بمجموع 646 ضربة، فيما سيطر تماماً المنتخب المغربي بمجموع 619 ضربة، ليعلن عن نفسه مبكراً بطلاً للنسخة 38 قبل انتهائها رسمياً، ويحافظ على لقب البطولة للسنة الثالثة على التوالي.

مراكز

ولم يكن يوم أبناء الإمارات في الجولة الثالثة، وخانهم التوفيق في بعض الحفر، باستثناء لاعبنا أحمد سكيك، الذي تشارك مع 5 لاعبين على المركز الثامن ولكل منهم 218 ضربة، فيما حل خالد الجسمي بالمركز 15 بمجموع 222 ضربة، واللافت للنظر التراجع الملحوظ للشاب محمد الهاجري والذي جاء في الجولة الأولى بالمركز الرابع، ليحتل أول من أمس المركز 19 بمجموع 225، وحل زميله سيف ثابت بالمركز الـ 30 بمجموع 234 ضربة.

إشادة وشكر

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، التي ترأسها الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي، وحضرها 13 شخصاً يمثلون الاتحادات والجامعات ولجان الغولف بالوطن العربي من أصل 14 اتحاداً أعضاء، وجه الشيخ فاهم التحية والتقدير للجهود الكبيرة المبذولة من الأعضاء والتي تستهدف حاضر ومستقبل اللعبة وكوادرها، كما وجه الشكر للجامعة التونسية للغولف لاستضافتها البطولة، وثمن رغبة العديد من الاتحادات باستضافة البطولات المقبلة حتى العام 2020 على مستوى الرجال والمراحل السنية والإناث، وأشاد بالمستوى الفني للبطولة من خلال متابعاته للجولة الثالثة، معرباً عن سعادته لما لمسه على أرض الواقع من تنافس لم يبتعد عن السخونة والإثارة رغم الأجواء الباردة والحالية في تونس الخضراء، وتمنى التوفيق للجميع في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة، التي جمعت أسرة اللعبة قياد وأبناء.

روزنامة حافلة

واستعرض هادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، وتم تثبيت روزنامة البطولات حتى 2020 على مستوى فرق الرجال، حيث تستضيف المغرب البطولة عام 2019 والإمارات عام 2020، وعلى مستوى المراحل السنية والإناث، تستضيف مصر البطولة 2019 وعمان 2020، وتم استحداث بطولة الرواد فوق 50 سنة وتستضيفها مصر 2019 والإمارات 2020 وتونس 2021، إضافة لاستحداث بطولة «الرايدر كب» بين منتخبي المشرق والمغرب العربي، وتحتضنها مصر 2019، كما تم اتخاذ العديد من القرارات على مستوى كوادر اللعبة التنظيمية والتحكيمية.