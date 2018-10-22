سعاد عبدالله.. ذهبية «كهربائية» بقوة 3000 متر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي-متابعة: عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، وشهدت بطولة سباق الطريق 3000 متر، أول من أمس مواصلة العداءة المتميزة وصاحبة المبادرات المدهشة في تحفيز المواطنات على ممارسة الجري سعاد عبدالله سلطان من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) فوزها بلقب فئة المواطنات للمرة الثانية على التوالي، وتوجت بالذهب بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:20 دقيقة، لذا تعتبر نجمة ذهبية «كهربائية» بقوة 3000 متر

تحدٍّ وندية

وحفل السباق بتحد وندية وإثارة في كافة مساراته حيث حلت في المركز الثاني لفئة المواطنات فاطمة البلوشي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:30 دقيقة، وحلت أحلام نبيل عبدالله البناء من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:41 دقيقة، وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول في البطولة بعد إنهائها السباق في زمن قدره 11:33 دقيقة، تلتها في المركز الثاني نورية إسماعيلوفا من شركة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات التي أنهت السباق في زمن قدره 12:26 دقيقة، وحلت سارة بنت الهادي الأجنب من شركة فيتر فلاي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 13:08 دقيقة.

مشاركة صحية

وأعرب صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى عن ارتياحه الكبير لارتفاع عدد المشاركات في نسخة هذا العام لافتاً إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الرياضية بعيداً عن النتائج، لأن المشاركة تعني حياة صحية لجميع المشاركات في الدورة، وهي لفتة كريمة من مجلس دبي الرياضي على تنظيم مثل هذه الدورة تحت رعاية ودعم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كلها عوامل تجعل منها دورة ناجحة ومميزة ومؤكداً دعم اتحاد الإمارات لألعاب القوى للدورة.

دعم كبير

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، نحرص في الهيئة على مشاركة الفرق الرياضية النسائية بالهيئة في مختلف البطولات، ونشجع موظفينا على جعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية لدورها المهم في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية، وتحفيز الطاقة الإيجابية وتوطيد الترابط الاجتماعي بين الموظفين، في ظل بيئة عمل إيجابية ومحفزة تسهم في تحقيق التوازن بين حياتهم العملية والاجتماعية، وتكتسب دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات أهمية خاصة لما تتميز به من تنوع وإبراز للقدرات الفردية والجماعية، في ظل أجواء حماسية ورغبة الفرق المشاركة في الفوز بألقابها الثمينة».

مخرجات ممتازة

فيما رحبت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي ومديرة الدورة، بمخرجات تحدي سباق الطريق في جولة أول من أمس، والتي وصفتها بالمميزة وأنها تبشر بمستقبل مشرف ومميز لأم الألعاب في الدولة، والتي يعول عليها كرياضة تقودنا إلى منصات التتويج العالمية، والبطولة تعتبر أولمبياداً مصغراً لكل الألعاب وليس الجري فقط.

بطلة ذهبية

وأعربت البطلة الذهبية سعاد عبدالله عن سعادتها وفخرها واعتزازها بالفوز بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي مؤكدة أن تفوقها ثمرة الدعم الكبير المقدم من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وجميع قيادات «ديوا» وهو الأمر الذي قادها وزميلاتها في جميع الألعاب إلى التميز في الدورة.

خولة المهيري: نشجّع الموظفات على ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة

كشفت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، عن سر تميّز لاعبات وفرق الهيئة في دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات بأن اللجنة النسائية في الهيئة تتبنى نهجاً متكاملاً تعمل من خلاله على تشجيع الموظفات على ممارسة الرياضة، نظراً لدور الأنشطة البدنية في تحسين الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتنمية الـمـهـارات والـقـدرات، لتكون أسلوب حياة وليس ممارسة رياضية عابرة.

وأشادت المهيري بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة العليا للهيئة للكوادر النسائية، وما حققته اللاعبة والموظفة سعاد عبد الله من إنجاز بفوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية في تحدي الطريق، أول من أمس، في الدورة يعد ترجمة لتلك الجهود، حيث يتم العمل في إطار الفريق الواحد كل يكمل الآخر، لافتة إلى أن الإنجاز الذي تحقق سيكون حافزاً لمواصلة التميّز في بقية الألعاب الجماعية والفردية في الدورة، حيث تشارك الهيئة في النسخة الحالية بمجموعة متميزة تضم 121 لاعبة.

أحلام نبيل: البرونز أول غيث إنجازات «إقامة دبي»

قالت أحلام نبيل الفائزة بالمركز الثالث ضمن فئة المواطنات في تحدي الطريق، إن الميدالية البرونزية تعتبر أول غيث إنجازات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تجده الفرق الرياضية من قبل اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب في دبي، الذي هيّأ لهن الفرصة للمشاركة في هذه الدورة.

فيما أكدت حصة سالم الشامسي منسق الفرق الرياضية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المشاركة في الدورة، أن النسخة الحالية تعتبر نسخة تحدٍ لهن كرياضة، حيث تمت المشاركة في الألعاب الفردية باعتبارها التحدي الحقيقي للقدرات، وضم فريق تحدي الطريق كلاً من: علياء عبد الله بن هاشل، أحلام نبيل البناء، خديجة رضا عبدالله، ميثاء جمعة النوبي، فوزية غلوم البلوشي، بجانب الإدارية أسماء راشد السويدي بجانب المشاركة في ألعاب الشطرنج والبولينغ والسباحة.

إبداع وتميز

وثمّنت الشامسي جهود المجلس الرياضي برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي في توفير المناخ المحفز للإبداع والتميز في الدورة لجميع اللاعبات المشاركات في النسخة السادسة عبر التفرغ والدوام المرن الذي أسهم في تحضيرات احترافية قبل انطلاقة فعاليات الدورة.

200

تفتتح في الرابعة من عصر اليوم الاثنين فعاليات بطولة البولينغ بمشاركة 200 لاعبة من مختلف المؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتقام منافسات البطولة في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وسط تحديات مبكرة من جميع الفرق المشاركة في البطولة سواء في الفردي أو الفرقي، خاصة من النيابة العامة حاملة لقب النسخة الماضية.

نورية إسماعيلوفا: الرياضة عشقي

أكدت نورية اسماعيلوفا من شركة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات التي أنهت سباق الطريق في زمن قدره 12:26 دقيقة وحلت في المركز الثاني أنها تعشق جميع الرياضات فهي متوجة بلقب تحدي الدراجات الهوائية، وتعتبر الرياضة أسلوب حياة وعشقاً خاصاً لا تحيد عنه لذا تحرص على المشاركة في أكثر من لعبة في الدورة.

سارة بنت الهادي: أنتظر السباحة

قالت سارة بنت الهادي الأجنب، من شركة فيتر فلاي المتوجة بالمركز الثالث في سباق الطريق إنها تنظر بشوق إلى انطلاقة بطولة السباحة التي تعتبرها بطولاتها الخاصة، وأنه على الجميع أن ينتظرها هناك لأنها لن ترضى بغير المركز الأول والتوشح بالذهب، مع احترامها لقدرات جميع المشاركات في البطولة.