فريق أبوظبي بطل العالم لزوارق «إكس كات»

المصدر: Ⅶ هانجزو - البيان الرياضي

أهدى فريق أبوظبي إنجازه الساحق بالفوز بلقب بطولة العالم لزوارق اكس كات لموسم 2018 إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وحقق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي لقب البطولة بعد أن تمكن من حصد المركز الأول ولقب السباق الرئيس الثاني للجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم لزوارق لإكس كات، والتي أقيمت في مدينة هانجزو الصينية لكي يصل إلى النقطة رقم 213 في الترتيب العام ويتفوق باقتدار بتحقيق الفوز باللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخ الفريق، وكان زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري قد تمكن من حصد المركز الثاني في السباق، في حين حل ثالثاً زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وصبت هذه النتيجة في مصلحة فريق أبوظبي الذي حل في المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، في حين حل زورق شرطة دبي في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 204 نقاط، وجاء زورق أبوظبي 5 ثالثاً برصيد 184 نقطة، وهي المنصة الإماراتية الخالصة التي تشهدها البطولة في لوحتها الختامية والتفوق الصريح والكبير للإمارات بحضورها في البطولة عبر الثلاثة المراكز الأولى.

صدارة

ونجح زورق أبوظبي 4 في فض اشتباك النقاط بينه وبين زورق شرطة دبي، حتى ينفرد بالصدارة ويغرد بقوة في المقدمة بالظفر بأول لقب للفريق في تاريخ هذه البطولة، وسط سماع السلام الوطني الإماراتي الغالي في ختام المنافسة بأفضل وأروع نتيجة تحسب للإمارات ورياضتها في المنافسة.

وكان زورق أبوظبي قد أنهى الجولة الرابعة من البطولة بالظفر بالمركز الأول في سباقي الجولة، ليحقق بذلك معادلة صعبة في جولات الصين الثالثة والرابعة بشكل عام بعد أن حقق 65 نقطة في جولتين معاً والحلول في المركز الأول ثلاث مرات والمركز الثاني مرة واحدة في كلا الجولتين.

كما تألق زورق شرطة دبي بعد فوزه بلقب سباق السرعة ليواصل عروضه القوية بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، إضافة إلى إحراز المركز الثاني في ترتيب النقاط وتحقيق المركز الثالث في السباق الرئيس الثاني للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق اكس كات في الصين.

تهنئة

عقب الفوز، تلقت بعثة فريق أبوظبي اتصالاً من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والداعم الأول للفريق دوماً، حيث وجه سموه الإشادة والتهنئة للفريق البطل بعد التفوق الكبير واكتساح الفريق للجميع في بطولة العالم لاكس كات، وأكد سموه أن فريق أبوظبي فخر للإمارات وفخر للرياضة العربية أيضاً لما يواصل تحقيقه من إنجازات وتحديات في بطولة العالم لزوارق اكس كات، وقال سموه: نحن نفخر دوماً وأبداً بما يحققه فريق أبوظبي من إنجازات وتفوق في كل مشاركاته العالمية، والآن ها هو الفريق البطل يهدي الإمارات إنجازاً جديداً وسطوراً لا تمحى في سجل التفوق الرياضي البحري، زوارقنا كانت تعي المسؤولية التي تحملها والاسم الغالي الذي تمثله في المنافسة، وكان الإنجاز وحصد المراكز الأولى في هذه البطولة بكل اقتدار.

تألق

من جهته، بارك سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الإنجاز الضخم والتألق الذي حققه فريق أبوظبي في منافسات بطولة العالم لزوارق اكس كات، وقال: هذا هو أول لقب نعانقه هذا الموسم ونحققه على مستوى البطولات البحرية العالمية والدولية، وفق فريقنا في أن يعود وبقوة في جولات الصين عبر البطولة ويحقق لقب العالم للمرة الأولى في تاريخه عبر منافسات اكس كات، والأجمل أن يكون كلا الزورقين معاً في الختام وعلى منصة التتويج وأيضاً في صدارة الترتيب العام والمركز الثالث أيضاً للبطولة.

وأضاف الرميثي: عملنا وتجهيزنا لم يذهب سدى في البطولة حيث كنا نعمل طيلة فترة الصيف الماضية من أجل المرحلة الآسيوية للبطولة وأثمر هذا العمل تحقيق المراكز الأولى وبجدارة، أبطال الإمارات فريق أبوظبي كانوا عند قدر المسؤولية وتمكنوا من القيام بواجبهم وتحقيق السعادة لنا ولرياضة الإمارات وجلب إنجاز كبير نفخر بأن يحققه فريق أبوظبي في هذه البطولة.

اقتدار

بدوره، اعتلى البطل الإماراتي فالح المنصوري منصة التتويج كأول الجولة الرابعة من البطولة وأيضاً كبطل للعالم في منافسات اكس كات بعد أن وصل للنقطة 213 في مشوار المنافسة، وختم البطولة بأجمل إنجاز له مع فريق أبوظبي، وعبر المنصوري عن الفرحة الكبيرة التي يعيشها وخاصة أنه تمكن من حصد اللقب في ثالث موسم له يشارك من خلاله في اكس كات وقال المنصوري: الحمد لله وفقنا في رفع راية الوطن عالياً في هذه البطولة وفي كل جولة شاركت من خلالها هذا الموسم، سعيد للغاية بأن أحصد اللقب للمرة الأولى وأتوج أول العالم في هذه الفئة.

تفوق

كما هنأ طالب السيد مدير فريق أبوظبي لإكس كات أبطال الفريق على الإنجاز والتفوق الذي صنعه في البطولة والفوز بلقب البطولة للموسم والحلول ثالثاً أيضاً في الترتيب، وقال: وفقنا في أن ننهي موسم اكس كات في أجمل صورة وأفضل مراكز عبر كلا الزورقين، وساهم الاثنان معاً في أن يسجلا حضوراً إماراتياً قوياً في ختام البطولة.

سعادة

كان من المقرر أن تقام الجولة الأخيرة والخامسة من البطولة في مدينة شيامن الصينية الأسبوع المقبل، لكن بسبب الظروف المناخية تم إلغاء هذه الجولة وبالتالي أصبحت جولة هانجزو هي ختام الموسم العالمي المثير لهذه البطولة، وكتبت السعادة لفريق أبوظبي الإماراتي بإحراز لقب البطولة في أول مرة له من خلال هذا المحفل العالمي.

ماجد المنصوري: لحظات لا تنسى

حل زورق أبوظبي 5 في المركز الثاني من خلال السباق الختامي للجولة الرابعة من البطولة، وأيضاً وفق في أن يصل للمركز الثالث في الترتيب العام، وعن الفوز قال ماجد المنصوري قائد زورق أبوظبي 5: كانت هناك استراتيجية موحدة بيننا وبين زورق أبوظبي 4 من خلال المنافسة وتفاهم كبير كي نحرز المراكز الأولى في الجولة، وتمكنا معاً بالتعاون من الوصول للمنصة وأيضاً الفوز بلقب البطولة والمركز الثالث، هي لحظات لا تنسى لفريق أبوظبي، خاصة وأنه قد تفوق في كل محطات البطولة النهائية، وأثبت أنه قادر على العودة مجدداً وتحقيق الإنجاز، الأهم أننا الآن نعيش أسعد اللحظات حيث الظفر بلقب البطولة للمرة الأولى.

راشد الطاير: هدفنا رد الجميل

كشف راشد الطاير قائد زورق أبوظبي 5 عن سعادته الكبيرة، بتحقيق زورق أبوظبي 4 لقب البطولة والتفوق بكل جدارة في منافسات الجولة الرابعة من البطولة، وقال الطاير: شخصياً سعيد للغاية أن فالح المنصوري تمكن من إحراز المركز الأول وتحقيق لقب البطولة، ونحن بدورنا كنا ندعمه في كل مراحل الجولة والبطولة بشكل عام، وأضاف راشد الطاير: ما قمنا به في بطولة العالم لزوارق الاكس كات هو واجب علينا ومطلوب منا كفريق إماراتي، تم توفير كل عناصر النجاح والتميز له في المنافسة، ونحن لا نقوم إلا برد الجميل للفريق الذي احتضننا، وللدولة التي وفرت لنا كل المقومات كي نكون الأوائل والأفضل في البطولة.