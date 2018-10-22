اعتماد مشاركة 64 دولة في بطولة عام زايد للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة عام زايد غراند سلام للجودو، التي تقام من 27 - 29 أكتوبر الحالي بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أشاد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودعم سموه المستمر لقطاع الشباب والرياضة، وأضاف عقب اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة بأن 64 دولة و372 لاعباً ولاعبة، تم اعتمادهم بالمشاركة في البطولة، بعد إغلاق باب الاشتراك بإشراف الاتحاد الدولي للجودو أول من أمس حسب لائحة البطولة.

وتضمن الكشف النهائي مشاركة 9 دول عربية تتقدمها الإمارات، إلى جانب السعودية، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا واليمن.

وشكر بن ثعلوب، الاتحاد الدولي للجودو برئاسة المجري ماريوس فايزر على اختياره العاصمة أبوظبي لإقامة الاحتفال العالمي السنوي بيوم الصداقة والتسامح يوم 28 الجاري، الذي يتزامن مع استضافة بطولة عام زايد للجودو، الذي يتم خلاله تكريم أبرز الشخصيات التي ساهمت في اتساع قاعدة اللعبة على مستوى العالم لتكريمها بدرع المحبة والسلام بحضور الوفود المشاركة في البطولة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة وقفت على البرنامج النهائي للبطولة الذي يشهد الاجتماع الفني العام بعد اكتمال الفرق يوم 25، وتجرى قرعة البطولة في اليوم التالي، بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي والمنتخبات المشاركة بعد اعتماد الأوزان المشاركة في بطولة أبوظبي للجنسين، فيما تنطلق منافسات الدور التمهيدي للبطولة يوم 27 الجاري، وسيكون الافتتاح الرسمي مساء نفس اليوم، من دون مراسم احتفالية كبيرة.