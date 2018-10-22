حمدان بن محمد يشهد ختامي تمهيدي المرموم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، منافسات السباق الأخير في مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (تمهيدي المرموم)، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وخصص السباق أمس لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وشهدت منافساته إقامة ثمانية أشواط، أربعة منها في سن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، ومثلها في سن الإيذاع لمسافة 5 كيلومترات.

وقاد غياث الهلالي هجن العاصفة للحصول على ناموس الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات وذلك عن طريق (الشاهينية) التي سجلت أفضل توقيت في جميع أشواط اللقايا بوصولها إلى خط النهاية في توقيت قدره 5:46:3 دقائق، بالمقابل أظهر المضمر سيف عمر العميمي قدراته الكبيرة من خلال قيادته لـ(الظبي) المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى الصدارة في الشوط الثاني للبكار المهجنات وذلك في زمن بلغ 5:46:6 دقائق، وعادت ذات المؤسسة للسيطرة على الناموس في الشوط الثالث للجعدان المحليات وذلك عن طريق المضمر سعيد محمد مروشد الذي قاد (شاهين) للصدارة بتوقيت 5:52:3 دقائق، وجاء ختام تحديات اللقايا مع (سردال) لهجن الرئاسة تحت قيادة المضمر المستحيل راشد المنصوري صدارة الرابع للجعدان المهجنات في زمن 5:47:6 دقائق.

هيمنة

وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة في الشوطين الأول والثاني للإيذاع حيث قاد المضمر غياث الهلالي (الشاهينية) إلى صدارة الإيذاع البكار المحليات بتوقيت 7:26:2 دقائق، فيما ظفرت (الشاهينية) الأخرى بصدارة شوط الإيذاع البكار المهجنات وذلك في زمن 7:25:6 دقائق كان هو الأفضل في جميع أشواط سن الإيذاع. أما الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات فقد عادت من خلاله إلى الصدارة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة سعيد محمد مروشد مضمر (الشامي) الذي سجل توقيتاً هو 7:31:4 دقائق.

صدارة

واختار ناموس الشوط الرئيس للإيذاع البكار المحليات أن يكون في مرغم، فذهب إلى حمد راشد الكتبي الذي قدم (برمجة) على الصدارة بزمن بلغ 9:08:3 دقائق. وبالمقابل أضافت (مهابة) سيارة جديدة إلى أهالي مرغم وذلك بعد أن أهدت مالكها سعيد راشد غدير الكتبي صدارة ثاني أشواط إيذاع البكار المهجنات بتوقيت قدره 9:11:9 دقائق.

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شهدت الفترة الصباحية في المنافسات، إقامة آخر تحديات اللقايا والإيذاع لهجن أبناء القبائل. وأقيمت أربعة أشواط لسن الإيذاع ومثلها في سن اللقايا، ورصدت ثماني سيارات للفائزين بالمراكز الأولى في جميع الأشواط.

اجتاحت «اجتياح» ملك علي سعيد سالم الزرعي منافساتها من اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول، وتمكنت من الظفر بالصدارة في توقيت بلغ 7:35:9 دقائق. وأهدت «شنان» مالكها سعيد سيف عتيق الحميري صدارة ثاني أشواط اللقايا الذي خصص للبكار المهجنات، حيث وصلت إلى خط النهاية في زمن وقدره 7:34:5 دقائق. الناموس والتوقيت الأفضل في تحديات اللقايا كانا من نصيب جابر سعد سالم الفهيده المري والذي قدم «الخليجي» على الصدارة في الشوط الثالث للجعدان المحليات محققاً زمناً بلغ 7:30:4 دقائق.دبي - البيان الرياضي