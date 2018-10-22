شباب الأهلي يتصدّر والعين يهزم الوصل بكأس اليد

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

حافظ فريق شباب الأهلي على صدارة مجموعته الثانية بكأس رجال اليد بختام الجولة الأولى من الدور الثاني والرابعة بالبطولة ورفع رصيده إلى 11 نقطة، عقب فوزه المستحق على فريق الظفرة بنتيجة 16/‏‏‏20 ليستمر الظفرة بمركزه الرابع برصيد 5 نقاط، وبنفس الجولة نجح العين في الفوز على فريق الوصل 23 /‏‏‏ 21 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط منحته المركز الثاني، بينما تراجع الوصل للمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

عاد فريق شباب الأهلي من المنطقة الغربية بفوز لم يكن سهلاً عندما واجه فريق الظفرة بعقر داره في مواجهة لم تخلُ من الإثارة والتحدي، انتهى الشوط الأول لمصلحة فريق شباب الأهلي 10/‏‏‏9.

ودانت أفضلية اللعب والنتيجة في الشوط الثاني لمصلحة الضيوف، ولم يبتعد بالفارق لأكثر من 5 أهداف لينهي شباب الأهلي المباراة بالفوز 20/‏‏‏16 بختام المباراة التي أدارها الحكمان محمد ناصر وخميس العشر وعلى الطاولة نبيل عبد الله وعماد الدين عبد المنعم وراقبها جمال الشامسي.

رد الاعتبار

في المباراة الثانية، نجح فريق العين في رد اعتبار خسارته في الجولة الأولى مع الوصل 23/‏‏‏20 بفوزه وبعقر داره بدار الزين بنتيجة 21/‏‏‏23، وشكلت مفاجأة للأصفر، حيث كان لأحمد صقر لاعب الوصل السابق الدور الكبير في قيادة فريق العين لهذا الفوز المهم، وكان نصيبه من الأهداف خمسة، وجليل معاشو (8) أهداف، ومحترف العين اساك اومير (6) أهداف.

وشهدت المباراة الندية والإثارة معظم مراحلها للفوز وحجز المركز الثاني، الذي يمنح الفريق الفائز الاقتراب من حجز المقعد الثاني عن المجموعة الثانية في الدور قبل النهائي للبطولة، وكان للعين السبق في إنهاء الشوط الأول لمصلحته 10/‏‏‏13 في المباراة التي أدارها الحكام خالد جمال وشهاب أحمد وعلى الطاولة عمر الزبير ومحمد جمعة.