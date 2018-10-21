هجن العاصفة تهيمن على الصدارة في يوم الإيذاع

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم، مساء أمس، إقامة أربعة عشر شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الإيذاع لمسافة 5 كيلومترات، وذلك في اليوم قبل الأخير لمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «تمهيدي المرموم».

وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة من خلال ثلاثة عشر شوطاً، حيث نالت التميز في الأشواط الثمانية الأولى، بينما تمكنت «زعفور» المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتحت قيادة المضمر سيف عمير العميمي، من الحصول على صدارة الشوط التاسع للبكار المحليات.

وكان التميز في الشوط الأول للبكار المحليات، من نصيب هجن العاصفة، وفاز «الشاهينية» تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، وتمسك الشعار الملكي لهجن العاصفة بالصدارة في الشوط الثاني، والذي خُصص للبكار المهجنات عن طريق «الشاهينية»، وكانت صاحبة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

وكان الشوط الثالث للجعدان المحليات، من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة، بينما فاز «شاهين» لهجن العاصفة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات.

وحصد هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي بالـ «الشاهينية»، الشوط الخامس، والذي خُصص للبكار المحليات.

وحلقت العاصفة في الصدارة من خلال الشوط السادس للبكار المهجنات، تحت قيادة غياث الهلالي بواسطة «الشاهينية»، ولم تفرط هجن العاصفة في الشوط السابع، والذي خُصص للجعدان المحليات، حيث قدمت «شاهين» على المركز الأول، وفازت هجن العاصفة بالشوط الثامن للجعدان المهجنات بـ «شاهين» والمضمر غياث الهلالي.

وذهب المركز الأول في الشوط العاشر للبكار المهجنات إلى «الشاهينية» لهجن العاصفة، والشوط الحادي عشر والمخصص للجعدان المحليات، أيضاً، وبواسطة «شاهين»، وظهرت العاصفة مجدداً من خلال الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات، والذي فاز فيه «شاهين»، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي. وكان مسك ختام تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، من نصيب هجن العاصفة، والتي حصدت صدارة الشوطين الثالث عشر والرابع عشر للبكار، من خلال «الشاهينية» على قمة البكار المحليات، وصدارة البكار المهجنات.

التحديات الصباحية

من ناحية أخرى، أقيمت على ميدان المرموم صباح أمس، تحديات الإيذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن الجولة الأخيرة لتمهيدي المرموم «مكرمة حمدان بن راشد آل مكتوم»، وكان التنافس قوياً بين الشعارات من أجل الحصول على الناموس، وذلك على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 5 كم، وشهدت الأشواط مشاركة ما يقترب من 400 مطية. ومضى الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات إلى «مواري» بشعار سليّم علي محمد الزرعي، وقدَّم سالم راشد غدير الكتبي «مأرب» على مقدمة الشوط الثاني للبكار المهجنات، بأفضل توقيت في مجمل الأشواط.

وتمكن «لزّام» بشعار محمد حمد بالقرين العامري، من الحصول على ناموس الشوط الثالث للجعدان المحليات، وبالمقابل، تصدر «الطليلي» لمحمد مبخوت سهيل حريك المنهالي، التحديات في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، وأبدعت «مزنة» ملك محمد حمودة تركي غاشم الكتبي في الشوط الخامس للبكار المحليات، وظفرت بالصدارة، وحصدت «الشاهينية» بشعار أحمد سلطان الشر الخاطري، ناموس الشوط السادس للبكار المهجنات.

ونال «وداع» المملوك لفيصل متعب بدر الشريم الشمري، المركز الأول في سابع الأشواط للجعدان المحليات، أما الشوط الثامن للجعدان المهجنات، فقد ذهب لمصلحة «رمز» ملك عبد سالم دغاش محمد العامري، وكان التميز في الشوط التاسع للبكار المحليات من نصيب «الشاهينية» لأحمد سالم سليمان الدرعي، أما «جبارة» ملك سعيد محمد سعيد حميد النعيمي، فقد ظفرت بالمركز الأول في الشوط العاشر للبكار المهجنات.

الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، جاء بألوان شعار خميس مصبح بن بدر العليلي، والذي قدم «شاهين» على الصدارة، وكسب «مشهور» ملك فهد سعد طالب الفهيدة المري، تحديات الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات، ودفع عبد الله سعيد مصبح النعيمي بـ «جميلة» على الصدارة في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات، وكسبت «الجذابة» لعلي مبارك علي المري، التحديات في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات.

ومضت الصدارة في الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات مع «مناور» المملوك لرياض ثامر سليمان السعدون، بينما استحق «ملبي» أن يكون في الطليعة في الشوط السادس عشر للجعدان المهجنات، ليهدي الناموس إلى مالكه علي محمد مكتوم الجنيبي.