محمد الشرقي يكرم الفائزين في «دولية الفجيرة للغوص الحر»

المصدر: الفجيرة - وام

توّج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الفائزين الأوائل في منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة الدولية للغوص الحر، التي أقيمت تحت رعايته مساء أمس، ونظمها مركز الفجيرة للمغامرات بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 15 غواصاً يمثلون ست دول من مختلف أنحاء العالم.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للمتوَّجين فوزهم بالمراكز الأولى، وأكد حرص إمارة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم الرياضة وأصحاب الإنجازات الرياضية للنهوض بالحركة الرياضية، وتسجيل الحضور المتميز لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

وثمن سموه جهود القائمين على البطولة، وأشاد بالمستوى الذي ظهرت به البطولة في دورتها الأولى، والعمل على زيادة عدد المشاركين فيها بالبطولات المقبلة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز عمر الغيلاني من سلطنة عمان بالمركز الأول لفئة الغوص الحر بدون زعانف لعمق 50 متراً، وعبد الرحمن الغيلاني من سلطنة عمان بالمركز الأول لفئة الغوص بالحبل لعمق 50 متراً، بينما لم يتمكن أي من المشاركين من الوصول إلى عمق 50 متراً في فعالية الغوص بالزعانف.

وأوضح مدير مركز الفجيرة للمغامرات المغامر سعيد المعمري أن البطولة تعتبر الأبرز مكانة على مستوى الخليج العربي تنظيماً وتنافسياً، وقدّم شكره لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للدعم الكبير الذي يحظى به المركز وتحقيقه الكثير من الإنجازات.

حضر حفل التتويج سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري.