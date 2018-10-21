«كهرباء دبي» تتصدر اليد والريشة الطائرة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تصدرت لاعبات هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» منافسات بطولتي اليد والريشة الطائرة ضمن منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، ضمن المواجهات التي جرت أول من أمس وسط تنافسية عالية من بقية الفرق.

10 مباريات

وحققت لاعبات هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الفوز في أكثر من 10 مباريات في التصفيات الأولى من منافسات بطولة الريشة الطائرة، التي شهدت إقامة 22 مباراة في أول أيامها ضمن فئة المواطنات فقط، حيث فازت مريم مبارك الدوبي من «ديوا» على كل من عبير عارف عبدالله آل علي من هيئة الصحة بدبي، وشهناز مالكي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفازت فاطمة فارس مرزوقي عبدالله على بدرية محمد البلوشي من بلدية دبي.

كما فازت فاطمة محمد عبدالله من ديوا على كل من مريم سالم من بلدية دبي وفاطمة محمد إبراهيم من هيئة تنمية المجتمع، وفازت عائشة خالد بن زايد الفلاسي من «ديوا» على كل من سناء عباد أحمد من بلدية دبي، وأمل صالح الحاج من مؤسسة دبي للمرأة، وفازت مريم أحمد آل علي من ديوا على كل من نصرة أحمد علي السقطري من محاكم دبي، وسناء يوسف أبو هنطش من بلدية دبي.

تميز النيابة

وعلى جانب آخر ،حققت ثلاث لاعبات من النيابة العامة بدبي، فوزاً كبيراً في المباريات التي لعبنها ضمن مجموعاتهن، لتحتل النيابة المركز الثاني في مرات الفوز، حيث فازت أمل يوسف من النيابة العامة على زينب علي محمد من بلدية دبي، ومي ميخائيل جاد من القيادة العامة لشرطة دبي في منافسات المجموعة الأولى.

وفي منافسات المجموعة الرابعة، فازت سعاد ضاعن الفلاسي من النيابة العامة على فاطمة محمد جبر من بلدية دبي، بشوطين مقابل شوط واحد، وفازت عليا حاجي عبدالله النمر من النيابة العامة، على كل من منى غازي المدني من بلدية دبي ودلال محمد البدور من القيادة العامة لشرطة دبي.

المجموعة الثالثة

كما فازت مريم حسن الأميري من بلدية دبي على لطيفة ناصر بكران من هيئة كهرباء ومياه دبي في تصفيات المجموعة الثالثة، وفازت أسماء سعيد عبدالكريم من بلدية دبي على كل من سارة صلاح الدين من موانئ دبي العالمية بشوطين مقابل شوط، وعلى نورة سالم الشامسي من هيئة كهرباء ومياه دبي بشوطين كاملين في منافسات المجموعة الخامسة، وفازت منى السهلاوي من مؤسسة إينوك للبترول على جواهر قاسم من هيئة الطرق والمواصلات بشوطين نظيفين في منافسات المجموعة السادسة، كما فازت نادية علي خديم من هيئة الطرق والمواصلات على عائشة محمد الحاج من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.