«أبوظبي 4» يتصدر في مونديال «إكس كات»

المصدر: هانجزو - البيان الرياضي

حلق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، بلقب السباق الرئيسي الأول للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الاكس كات، والتي تقام حاليا في مدينة هانجزو الصينية، وذلك بعد أن تمكن من تصدر السباق والمنافسة القوية من البداية وحتى النهاية، وتفوق زورق أبوظبي 4 بعد أن انطلق من المركز الثاني في انطلاقة السباق الرئيسي، لكي يصل إلى الصدارة ويتمكن من الحفاظ عليها طيلة دورات السباق السبع عشرة، وحل ثانياً من خلال منافسات السباق زورق 222 بقيادة الإيطالي جيوفاني كاربتيلا كاربتيلا والبريطاني جوكيم كاملين، في حين جاء في المركز الثالث زورق بلو رو 8 بقيادة الأسترالي بال فاريك نيلسون والنرويجي جان تراجفي براتين، في حين تمكن زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري من إنهاء السباق في المركز الرابع، وكان المركز السادس من نصيب زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

ترتيب عام

وحلق زورق أبوظبي 4 بالصدارة بعد أن وصل في الترتيب العام إلى النقطة رقم 178 وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه حاليا زورق شرطة دبي ليكون الحسم والفيصل في فض اشتباك النقاط هو السباق الرئيسي الثاني والختامي للجولة والذي ينطلق اليوم، وعلى ضوئه نتعرف على هوية الزورق والفريق الذي سينفرد بالصدارة، ويتقدم للأمام خطوة كبيرة قبل إقامة الجولة المقبلة من البطولة.

وكانت منافسات السباق قد بدأت في تمام الثالثة ظهراً بتوقيت الصين ومنذ البداية تفوق زورق أبوظبي 4 بتصدر السباق والمنافسة وبدون أن يترك مجالاً لبقية الزوارق من أجل التقدم للأمام، ومع مرور الدورات الخمس الأولى قام زورق أبوظبي 4 بإنهاء الدورات الطويلة المخصصة له من خلال المسار وحافظ على المسافة بينه وبين بقية الزوارق حتى نهاية المنافسة والسباق بارتفاع العلم الشطرنجي وإعلان الزورق فائزاً باللقب الأول للسباق.

فرحة كبيرة

من ناحيته عبر مدير الفريق طالب السيد،عن الفرحة الكبيرة التي يعيشها مع أفراد طاقمه، خاصة بعد أن تمكن من الوصول إلى المركز الأول ولقب السباق الافتتاحي، وأكد طالب أن ما قام به زورق 4 من جهد كبير وتفوق يحسب له، خاصة مع المستوى المهاري الكبير والذي قدمه في السباق وفي طيلة مراحل المنافسة، وقال: مستوى الفريق يرتفع للأعلى مع كل جولة والمؤشر الإيجابي يتقدم للأمام مع نهاية كل سباق، وفقنا في أن نصل للصدارة الآن ونضع يدنا بقوة عليها في الترتيب العام للبطولة.

ختام

تختتم اليوم أحداث المنافسة للجولة الرابعة من خلال السباق الرئيسي الثاني للجولة، والذي سينطلق في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت الصين أي العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.