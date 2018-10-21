3 جلسات في ندوة الإبداع الرياضي 31 الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت الأمانة العامة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، برنامج ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي التي سيتم تنظيمها صباح يوم 31 أكتوبر الجاري في قاعة مجلس السلام بفندق ميناء السلام تحت شعار «تمكين الشباب في المجال الرياضي»، ويبدأ التسجيل لحضور جلساتها في الساعة 9:30 صباحاً في مكان إقامة الندوة.

وتتضمن الندوة 3 جلسات تم اختيارها وفق محور التنافس في الدورة العاشرة للجائزة وشعار الندوة وهو تمكين الشباب في الرياضة سواء لاعبين أو إداريين، وسيتحدث في الجلسة الأولى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، الذي سيلقي محاضرة تحمل عنوان «الشباب وآفاق المستقبل الرياضي»، حيث تمتلك جمهورية مصر العربية رصيداً مميزاً من الإنجازات الرياضية، كما تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ خطط طموحة لنشر ممارسة الرياضة وتعزيز النتائج التي يحققها الرياضيون في جميع البطولات.

الجلسة الثانية

وتحمل الجلسة الثانية عنوان «قصص نجاح»، وتتضمن عرضاً لتجارب ناجحة وتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشابات العربيات لتحقيق النجاح في المجال الرياضي، وستتحدث في الجلسة المصرية آية مدني بطلة العالم في الخماسي الحديث وعضو لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، والإماراتية د. هدى المطروشي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمبارزة، ولكل منهما تجربة تستحق السرد وتسليط الضوء عليها.

الجلسة الثالثة

وتحمل الجلسة الثالثة والأخيرة عنوان «تمكين الشباب في المنظمات الدولية»، حيث تم اختيار منظمة «اليونسكو» لتسليط الضوء على جهودها في هذا المجال باعتبارها من المنظمات الدولية التي تنتشر في جميع الدول، وستقوم كارولين باكستر تريسس المستشار المتخصص للشباب والرياضة باليونسكو ومؤسس اللجنة المعنية بالشباب والرياضة في آسيا والمحيط الهادي، باستعراض الجهود الدولية التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية.

وأعربت موزة المري أمين عام الجائزة عن سعادتها بتواجد شخصيات مهمة ومؤثرة للحديث في هذه الندوة، وقالت «يؤكد مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة على تنظيم هذه الندوة سنوياً واختيار المتحدثين فيها، بما يحقق أهداف الجائزة في ترسيخ الإبداع كنهج في العمل الرياضي، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والبحث في الفرص المتاحة واستعراض الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه الرياضة الإماراتية والعربية».

أهداف

وأضافت «الجائزة لا تكتفي فقط بتكريم المبدعين الرياضيين وتقدير عطائهم سنوياً، بل تسعى لتحفيز جميع منتسبي القطاع الرياضي من رياضيين وإداريين وقياديين على التميز دائماً والإبداع في التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف السامية للرياضة، ومع أن الجائزة تنظم سنوياً ملتقى المبدعين الرياضيين يتحدث فيه الفائزون بفئات الجائزة، إلا أننا حريصون أيضاً على استضافة مبدعين آخرين من خارج إطار التنافس ممن لديهم إنجازات في كل المجالات، ولديهم خطط وبرامج تستحق تسليط الضوء عليها، وهو ما نقوم به من خلال ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي سنوياً، وستكون الفرصة متاحة لجميع العاملين في قطاعنا الرياضي بحضور جلسات هذه الندوة والاطلاع على الجهود المميزة والتجارب الناجحة والخطط التي سيتم عرضها في الندوة، وكذلك التحاور مع المتحدثين من أجل تكوين نموذج ناجح لرياضتنا وتحفيز العاملين فيها على التميز والإبداع في التخطيط والتنفيذ».

تغطية

تبث قناة دبي الرياضية وقائع الندوة على الهواء مباشرة لتعميم الفائدة على الجميع بمتابعة جلستها أينما كانوا، كما سيتم بث جلسات الندوة عبر الموقع الإلكتروني وجميع حسابات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي.