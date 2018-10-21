دورة الشيخة هند تدخل مراحل الحسم في المجموعات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي -متابعة: عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، ودخلت الدورة مرحلة الحسم والجدية التنافسية في مرحلة المجموعات خاصة في الكرة الطائرة وكرة السلة، التي باتت القيادة العامة لشرطة دبي منافساً قوياً في هذه النسخة، بعد أن كان التنافس بين هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وهيئة الطرق والمواصلات مع النيابة العامة.

نتائج مبهرة

وشهدت نتائج أول من أمس مفاجآت من العيار الثقيل في الكرة الطائرة وكرة السلة، حيث دخلت القيادة العامة لشرطة دبي منافساً قوياً على الترقي للمرحلة المقبلة من البطولة والتنافس في الألقاب الجماعية بقوة، حيث فازت في كرة السلة بسهولة على فريق بلدية دبي لكرة السلة بنتيجة كبيرة 49- 15، وهذا يؤكد الفارق الكبير في المهارات بين الفريقين الذي ترجمته القيادة العامة إلى فوز مستحق، كما فازت أيضاً في الكرة الطائرة على فريق بلدية دبي بعد مباراة قوية بنتيجة 3-صفر وأظهرت لاعبات الشرطة مستويات متميزة كشفت عن تحديات لأجل بلوغ منصة تتويج المرة الطائرة في هذه النسخة.

روح الفريق

وكشفت أمل سعد عبدالعزيز المشرف العام على فرق القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» عن سر تميزهن في النسخة السادسة، بأن الفريق دخل هذه النسخة بروح الفريق الواحد وعزيمة وإصرار على بلوغ منصات التتويج، فضلاً عن الدعم الكبير الذي تجده فرق القيادة العامة لشرطة دبي من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، وجميع القيادات في الشرطة يسهلون من مهمة الفرق المشاركة في هذه الدورة فضلاً عن الدعم والمساندة الكبيرة من الجماهير التي تتواجد مع الفرق في الملعب مقدمة دعماً معنوياً مقدراً، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى الفرق فكان التميز الكامل في مواجهات أول من أمس والقادم سيكون أفضل.

بطولة

ووصفت أمل سعد النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» بالناجحة حيث تضاعف عدد المشاركات إلى 853 لاعبة وهو إنجاز يسهم في رفع روح التنافس بين الفرق وأعربت عن فخرها واعتزازها بالمشاركة وزميلاتها في دورة غالية تقام برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والمشاركة فيها فخر للجميع.

تنافسية جادة

وبدورها ثمنت فوزية فريدون مديرة النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» الروح التنافسية التي تسود أروقة البطولات في كافة الألعاب سواء الجماعية أو الفردية ورغم قوة التنافس بين الفرق في مختلف الفئات إلا أنها لم تخرج عن الروح الرياضية والعلاقات المتميزة بين الجميع وهو أمر يحقق أهم أهداف الدورة، وهي فرصة لتعزيز أواصر التعاون والتلاقي في ما بين الدوائر والهيئات الحكومية، وهي أيضاً فرصة لتعزيز القدرات الرياضية لدى الموظفات وزيادة اهتمام الدوائر الحكومية برياضة المرأة، كما أن تجمع الموظفات من مختلف الجنسيات والأعمار تحت سقف واحد يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي ويعكس الصورة الزاهية بتتويج نسائه، كأسعد نساء الأرض.

نادية علي: أتطلع إلى لقب الريشة

كشفت نادية علي المشرفة العامة على فرق هيئة الطرق والمواصلات المشاركة في النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» وقائدة فريق الكرة الطائرة عن تطلعها للفوز بلقب بطولة الريشة الطائرة عقب فوزها المستحق في مواجهات أمس ضمن فعاليات الريشة الطائرة على لاعبة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر عائشة محمد الحاج بنتيجة 2 - صفر، مؤكدة أن مشاركتها في بطولة الريشة الطائرة لن تؤثر في مشاركتها مع فريق الكرة الطائرة بوصفها قائدة الفريق لافتة إلى أن الأمر يعتمد على الجاهزية البدنية والعمل على توزيع الجهد بتوازن في كافة المشاركات سواء كانت الكرة الطائرة أو الريشة فضلاً عن الحضور الذهني الكامل في كلا المسابقات لأن التركيز الذهني مع الجاهزية البدنية بوابة التميز وهي تفخر بالمشاركة في أكثر من لعبة في بطولة غالية على الجميع.

ترقب لانطلاقة البولينغ والسباحة

تترقب الفرق المشاركة في النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» انطلاقة فعاليات السباحة والبولينغ لتعويض الخسارات للفرق التي لم تحقق نتائج جيدة ومواصلة التميز للفرق التي تألقت، حيث تنطلق غداً منافسات بطولة البولينغ التي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ، كما تقام منافسات بطولة السباحة السبت المقبل في مسبح نادي الوصل الرياضي.