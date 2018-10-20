«كسر التعادل» يدخل عالم «ويمبلدون»

المصدر: لندن - أ ف ب

يبدو أن «كسر التعادل» أصبح الطريقة المثالية لحسم العديد من المنافسات، وبعد دراسة 20 عاماً من البطولات، أعلن منظمو بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، اعتماد شوط فاصل بالمجموعة الأخيرة،اعتباراً من الموسم المقبل في جميع الفئات، لكن ليس عند نتيجة 6-6 بل 12-12، وقال فيليب بروك رئيس نادي عموم إنجلترا: حان وقت «كسر التعادل» للمباريات التي لم تصل لنهاياتها الطبيعية بالمجموعة الحاسمة.

وفاز الصربي ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون 2018، بتغلبه على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الذي استمر مع الأميركي إيسنر بالملعب لأكثر من 6 ساعات ونصف، قبل إقصائه بخمس مجموعات، آخرها بنتيجة 26-24.