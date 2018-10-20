«الشاهينية» تهدي «العاصفة» صدارة اللقايا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم أمس، انطلاقة ختامي مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «تمهيدي المرموم» لهجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال أربعة عشر شوطاً في سن اللقايا شهدت تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة.

وجاءت البصمة عاصفية في الأشواط الثلاثة الأولى، والتي شهدت تألقاً لافتاً للسلالة الشاهينية، حيث قدم المضمر غياث الهلالي «الشاهينية» على صدارة الشوط الرئيسي للبكار المحليات، وجاءت «الشاهينية» الأخرى على صدارة البكار المهجنات، أما «شاهين» فقد كان جديراً بمنح شعار العاصفة صدارة الثالث للجعدان المحليات، وكان الناموس في الشوط الرابع للجعدان المهجنات من نصيب هجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث قاد المضمر خليفة سلطان بالرشيد «الأسد» للصدارة.

وعادت هجن العاصفة لتسيطر بالسلالة الشاهينية على ثلاثة أشواط متتالية، حيث قاد غياث الهلالي «الشاهينية» لصدارة الشوط الخامس للبكار المحليات، أما الشوط السادس للبكار المهجنات فقد كان من نصيب «الشاهينية»، وحسم «شاهين» تحديات الشوط السابع للجعدان المحليات.

وقاد المضمر المتميز لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سيف عمير العميمي، «الداب» لحسم صدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات، وتمسك العميمي بالصدارة في الشوط التاسع للبكار المحليات، حيث قاد «العزوم» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للصدارة، وعادت هجن العاصفة إلى المقدمة من خلال الشوط العاشر للبكار المهجنات، والذي قدم من خلاله غياث الهلالي «الشاهينية» على الصدارة.

وكان التألق من نصيب المضمر عتيق بالعرطي الحميري في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، حيث قاد «لساع» لهجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للصدارة، واستحقت هجن العاصفة صدارة الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات عن طريق «شاهين».

وسجلت هجن زعبيل ظهورها القوي من خلال الشوط الثالث عشر للبكار المحليات عندما قاد المضمر الشاب راشد محمد مروشد «برقة» للصدارة، وسجلت هجن زعبيل تحت قيادة نفس المضمر نقطتها الثانية من خلال التحدي الأخير والمخصص للبكار المهجنات، حيث قاد راشد محمد مروشد «مقصصة» للصدارة.

مشاركة

وشهد صباح الأمس إقامة ستة عشر شوطاً في سن اللقايا بمشاركة 469 مطية مملوكة لأبناء القبائل، بينما كانت مسافة السباق هي أربعة كيلومترات، وحصل الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط على ساعات «رولكس» فاخرة.

وظفرت «سمحة» ملك بخيت عجلان بخيت كراز السبوسي بالصدارة في الشوط الأول للقايا البكار المحليات، وبالمقابل حسمت «التزام» بشعار علي راشد حمد اغدير الكتبي الصراع في الشوط الثاني للبكار المهجنات، ونجح «السهم» المملوك لمبارك محمد بن نصرة العامري راعي «بيرق الناموس» في أول مواسمه في الحصول على صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات بأفضل توقيت في جميع الأشواط، أما «بطّاش» لسالم سليّم مسلم الوهيبي فكان هو صاحب المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات.

وأهدت «لحقة» مالكها سالم سعيد راشد المهيري شرف الحصول على ناموس الشوط الخامس للبكار المحليات، وحصدت «حدث» لناصر حمد سعيد المنصوري الشوط السادس للبكار المهجنات، و«زيدان» لمالكه أحمد سعيد سالم السبوسي الشوط السابع للجعدان المحليات، والشوط الثامن للجعدان المهجنات لمصلحة «مخاصم» بشعار محمد خلفان علي الرفيسة الكتبي.

ومضى الشوط التاسع للبكار المحليات لمصلحة «مياسة» ملك سالم حمد محمد سالم الكتبي، و«شقراء» ملك سالم سعيد راشد المهيري تصدرت الشوط العاشر للبكار المهجنات، وبالمقابل تمكن «كفو» ملك صالح محمد سالمين العامري من حصد صدارة الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، و«هملول» المملوك لماجد سلطان راشد الكتبي على قمة الجعدان المهجنات في الشوط الثاني عشر.

تحديات

أنهت «العنود» التحديات في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات لمصلحتها، وأهدت مالكها سالم نخيرات كميدش العامري الصدارة، بينما ظفرت «مهمة» لمحمد أحمد بخيت كراز السبوسي بالمركز الأول في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات، وتمكن «هملول» المملوك لعلي حسين فهيد الصقور اليامي من صدارة الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات، وكان مسك ختام تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل من نصيب «راهي» ملك صالح محمد سالمين العامري.