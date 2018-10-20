مسك ختام جولات «الشراعية» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية ظهر اليوم، إلى شواطئ دبي وهي تحتضن بداية من الساعة الواحدة ظهراً منافسات سباق الجولة الثالثة من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وتأخذ منافسات السباق أهمية خاصة لدى الملاك والنواخذة والبحارة، حيث تمثل الجولة مسك الختام لجولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي انطلقت منافساتها الشهر الماضي بإقامة الجولة الأولى، ثم الجولة الثانية بداية الشهر الجاري، لتصل اليوم إلى المحطة الثالثة والختامية.

وينتظر أن يشهد سباق اليوم منافسة ساخنة بين المشاركين من النواخذة والبحارة على معانقة لقب السباق، وإضافة نقاط جديدة إلى رصيدهم من أجل الصعود إلى منصة الكبار، والظفر بصدارة الترتيب العام لبطولة هذه الفئة في الموسم الرياضي 2018-2019، حيث تبدو المنافسة قوية بين جميع المشاركين من أجل الفوز والتتويج اليوم.

مسار السباق

ومن المنتظر أن ينطلق السباق الكبير من عمق مياه الخليج العربي لمسافة تزيد على 15 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية المعتاد في شواطئ دبي قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث سيمر سينار القوارب بين أجمل الوجهات السياحية في الإمارة، بين جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا، ويتوقع أن يقام السباق في أجواء مناسبة تساعد في وصول القوارب بالسرعة المطلوبة.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات، من أجل إنجاح السباق اليوم بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي، وفي مقدمة تلك الجهات القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية)، التي ستقوم بنقل مراحل السباق على الهواء مباشرة ظهر اليوم، وكذلك مؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس الرياضية)، ومجموعة نخيل البحرية، وليدز للاستشارات الأمنية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

برنامج زمني

واعتمدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني الخاص بالسباق اليوم، حيث دعت اللجنة المنظمة كل النواخذة والبحارة المشاركين إلى الوصول مبكراً إلى نقطة التجمع، حيث ستكون الساعة الثانية عشرة آخر موعد لوصول القوارب المشاركة إلى نقطة التجميع، ومن ثم التحرك إلى نقطة البداية للوقوف تأهباً لبداية السباق، الذي تحدد لانطلاقته تمام الساعة الواحدة ظهراً.

ونوهت اللجنة المنظمة إلى أنها ستجري الفحص الفني على القوارب الحاصلة على المراكز العشرة الأولى، فيما ستقام مراسم تتويج أبطال الجولة الثالثة والختامية مباشرة عقب نهاية السباق في عرض مياه الخليج العربي، كما سيتم تقديم دروع خاصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للبطولة على ضوء نتائج السباق، وهو التقليد الذي ابتكره النادي منذ مواسم عدة من أجل تحفيز المشاركين في مختلف البطولات وخاصة السباقات البحرية التراثية.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن كل التجهيزات اكتملت عند اللجنة المنظمة للسباق من أجل إنجاح التظاهرة والسباق المرتقب اليوم، الذي نأمل أن يكون مسك ختام لمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي شهدت منذ بداية الموسم إقامة مرحلتين ناجحتين من عمر البطولة، كان فارساها القاربين الوصف 127 وبراق 33.

وأكد هزيم القمزي أن السباق الكبير اليوم سيشهد احتفالية تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام لموسم سباقات هذه الفئة، الذين سيتم تسليم دروع التفوق لهم مباشرة بعد ختام التظاهرة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تراقب عن كثب كل التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح اليوم وقبل السباق، من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف، وكذلك سلامة المشاركين، وذلك عبر تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

تنافس ساخن

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق اليوم على المراكز الأولى في الجولة، إضافة إلى انتزاع (ناموس) الموسم وصدارة الترتيب العام لموسم 2018-2019، حيث يتصدر الترتيب العام القارب الوصف 127 بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش برصيد 4 نقاط، جمعها من فوزه بالمركز الأول في الجولة الأولى وحلوله في المركز الثالث في الجولة الثانية.

ويحتل المركز الثاني القارب زلزال 170 بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، الذي يملك 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث للترتيب العام القارب غازي 103 بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، الذي يملك 9 نقاط، بينما يحتل المركز الرابع بطل الجولة الثانية القارب براق 33، الذي يملك 14 نقطة، ويقف حامل اللقب في الموسم الماضي القارب داحس 156 بقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي في قلب المنافسة، محتلاً المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

43

تعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب التراثية المحلية، وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي 29 يناير 1988.